Xin cấp, đổi bằng lái dễ hơn

So với Thông tư 07/2009, Thông tư 15 ngày 31-3-2011 của Bộ Giao thông vận tải đã sửa đổi, bổ sung một số điều kiện, thủ tục cấp giấy phép lái xe (GPLX). Ông Lâm Thành Trung, Phó phòng Sát hạch cấp phép lái xe - Sở Giao thông vận tải TP.HCM, cho biết:

Người học lái xe nâng hạng cần nộp đơn đề nghị học, sát hạch để cấp GPLX theo mẫu; bản sao chụp CMND hoặc hộ chiếu còn thời hạn; giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp. Ngoài ra còn có bản khai thời gian và số km lái xe an toàn theo mẫu (cá nhân tự chịu trách nhiệm về nội dung khai); bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc bằng cấp tương đương trở lên đối với trường hợp nâng hạng GPLX lên hạng D, E; bản sao chụp GPLX (xuất trình bản chính khi dự sát hạch và nhận GPLX).

Các mẫu đơn đề nghị đổi, cấp lại GPLX đã bỏ yêu cầu xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi làm việc và chính quyền địa phương cấp xã về thời gian và số km lái xe an toàn.

Người dân đang nhận GPLX tại Sở Giao thông vận tải TP.HCM. Ảnh: THÁI HIẾU

Mất bằng lái: Được cấp lại mà không phải thi

. Nhiều người có GPLX quan tâm về thời hạn sử dụng giấy này. Vậy từng hạng có sự thay đổi gì không và những GPLX cũ còn thời hạn được tính như thế nào?

+ Thời hạn sử dụng GPLX của các loại xe ôtô phổ thông hạng B1, B2 là 10 năm kể từ ngày cấp (tăng lên năm năm so với quy định trước đây); hạng C, D, E, FB2, FC, FD, FE là năm năm (tăng lên hai năm so với trước đây). Người có GPLX hợp lệ khi hết thời gian sử dụng có thể đổi lại GPLX mới ở bất kỳ sở Giao thông vận tải tỉnh, thành nào.

Những người đang dùng GPLX còn thời hạn thì vẫn được sử dụng bình thường. Đến khi hết thời hạn sử dụng thì họ sẽ được cấp lại GPLX khác có thời hạn sử dụng đúng theo quy định nêu trên.

. Các trường hợp đổi GPLX đã hết hạn sử dụng hoặc xin cấp lại giấy bị mất có được giải quyết nhanh chóng hơn không?

+ Việc đổi GPLX hết hạn hoặc quá hạn cũng được thay đổi: Trong thời hạn ba tháng trước khi GPLX hết hạn, người có nhu cầu tiếp tục sử dụng GPLX được xét đổi GPLX. Người có GPLX quá thời hạn sử dụng dưới ba tháng (trước kia là dưới một tháng) hay người có GPLX bị hỏng được xét đổi GPLX.

Trường hợp người có GPLX đã hết hạn sử dụng trên ba tháng nhưng dưới một năm có yêu cầu đổi GPLX thì chỉ phải thi lại lý thuyết. Nếu đã hết hạn trên một năm thì phải thi lại cả lý thuyết lẫn thực hành.

Riêng người có GPLX còn hạn sử dụng bị mất, sau một tháng chờ xác minh sẽ được cấp lại GPLX khác, không phải thi lý thuyết (trước đây chờ hai tháng và phải thi lý thuyết đậu mới được cấp lại).

Đối với GPLX do Sở Giao thông vận tải đang trực tiếp quản lý, thời gian đổi không quá năm ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ. Đối với GPLX mà sở không trực tiếp quản lý, thời gian không quá 25 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

Xài bằng giả: Không được cấp trong năm năm

. Những trường hợp vi phạm như dùng GPLX chưa đúng, GPLX giả hoặc làm hồ sơ lái xe giả, tẩy xóa, làm sai lệch thông tin... có bị xử lý nghiêm hơn trước đây hay không?

+ Có. Người có GPLX hạng C được cấp trước ngày 1-7-2009 đang điều khiển ôtô đầu kéo kéo sơmi rơmoóc được tiếp tục điều khiển loại xe này đến hết ngày 30-6-2011. Sau đó, họ phải đổi bổ sung hạng FC cho đúng quy định mới được lái.

Người giả khai báo mất hoặc tẩy xóa, làm sai lệch các thông tin trên GPLX; sử dụng GPLX hoặc hồ sơ lái xe giả; có hành vi cố tình gian dối khác để được đổi, cấp lại GPLX, ngoài việc bị cơ quan quản lý GPLX ra quyết định thu hồi GPLX và hồ sơ gốc còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và không được cấp giấy phép trong thời hạn năm năm kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm.

. Xin cám ơn ông.

THÁI HIẾU thực hiện