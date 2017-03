Xin đừng “hạ giá” tiếng Việt

Việc chêm tiếng Anh bồi để tỏ ra sành điệu cũng đã được nói nhiều. Nhưng việc dùng tiếng Anh trong các bảng hiệu cũng rất đáng phê phán.

Cứ đi một vòng TP.HCM, mọi người sẽ thấy bạt ngàn biển “sale off” ở các cửa hàng, cửa hiệu. Như trên đường Ba Tháng Hai, một cửa hiệu quần áo thời trang trưng biển to đùng “Sale off to 70%”. Tại sao hàng bán cho người Việt lại không dùng từ thuần Việt “Giảm giá đến 70%”? Ngược lại, cũng trên đường này, một trường Anh ngữ đã làm rất đúng khi treo biển “Học phí giảm 40%”!

Có những căn nhà cho thuê (không phải cao ốc văn phòng mà người thuê có thể có người nước ngoài), thay vì treo biển tiếng Việt “Cho thuê nhà/Nhà cho thuê” thì lại dùng “House for rent”. Hay như tại tiệm cà phê Lotteria mới mở trong khuôn viên Siêu thị Sài Gòn (quận 10), chỗ để xe được ghi là “Parking”, nhìn rất chướng mắt. Theo chỗ tôi biết, tiệm này có đến 99% khách hàng người Việt. Hay vì tên tiệm là Lotteria nên chỗ gửi xe cũng phải “Parking” cho “đôi lứa xứng đôi”?

Gặp những trường hợp như thế, tôi thấy buồn cho người Việt mình lắm. Chẳng lẽ một số người lại nghĩ rằng cứ Sale off, House for rent... thì sẽ sang hơn, đông khách hơn? Riêng phần mình, tôi chỉ có thể phản ứng bằng cách sẽ không bước chân vào những nơi đó nếu như đó không phải là sự lựa chọn cuối cùng.

Mong rằng mỗi người chúng ta đừng vô tình “hạ giá” tiếng Việt như thế!

