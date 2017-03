Xin lỗi 3 chị em bị bắt nhầm khi công an truy quét mại dâm

Sáng 29/12, ông Trương Tấn Tài - một trong 3 nạn nhân cho biết, thượng tá Đỗ Thanh Sử - Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang - đã trực tiếp gặp ông tại trụ sở Công an xã Long Thạnh để xin lỗi về vụ bị lực lượng Công an huyện Châu Thành bắt nhầm.

Ngoài ra, thượng tá Sử còn trao ông Tài 3 triệu đồng để ông trang trải chi phí mua thuốc, khám sức khỏe vì bị công an đánh.



Cây xăng nơi 3 chị em ông Tài bị bắt nhầm. Ảnh: Thiên Phước.

Theo kế hoạch, chiều 29/12 Công an huyện Châu Thành sẽ tiến hành họp dân công khai tại khu vực trạm xăng Hòa Hà cạnh quán cà phê Thanh Dung trên Quốc Lộ 1A để thông báo vụ bắt oan 3 người làm xúc phạm đến danh dự, uy tính công dân. Lãnh đạo công an huyện sẽ trực tiếp xin lỗi 3 chị em ông Trương Tấn Tài, Trương Thị Thu Vân và Trương Tấn Phước.

Trước đó, đêm 23/12, ba chị em này bị lực lượng Công an huyện Châu Thành còng tay vào nhau, đánh rồi đưa về trụ sở Công an xã Long Thạnh làm việc với nội dung tổ chức mua bán dâm. Sau khi lấy lời khai công an xác định đã bắt nhầm người nên thả ra vào lúc nửa đêm.

Theo Thiên Phước (VNE)