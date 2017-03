Xóm không điện ở giữa thị xã

Sẽ bàn cách tháo gỡ Trước đây, nhiều người có đất đã xin được phân lô bán nền và huyện Dĩ An có chủ trương chấp thuận với yêu cầu các chủ đầu tư phải đảm bảo các cơ sở hạ tầng như đường nội bộ, hệ thống điện, nước… Tuy nhiên, những người này chỉ làm qua loa để bán nền xong rồi thôi. Hơn nữa, nhiều hộ dân chuyển nhượng nhà, đất bằng giấy tờ tay nên cũng ảnh hưởng tới việc xác nhận hồ sơ xin cấp điện. Sắp tới phường sẽ mời chủ đầu tư, các hộ đã xây nhà tại những dự án còn thiếu cơ sở hạ tầng cùng phía điện lực đến để tìm cách tháo gỡ. Ông TRẦN QUỐC TUẤN, Chủ tịch UBND phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, Bình Dương Còn tồn hàng ngàn hồ sơ Chúng tôi hiện còn hơn 1.000 hồ sơ đủ điều kiện nhưng chưa thể gắn đồng hồ điện vì thiếu nhân công và vật tư. Điện lực Dĩ An chỉ có thể mắc 15 đồng hồ điện/ngày trong khi mỗi ngày lại có thêm khoảng 80 hồ sơ xin cấp điện. Tốc độ đô thị hóa quá nhanh khiến chúng tôi quá tải và bị động. Từ giờ đến cuối năm, chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết hết số hồ sơ còn tồn đọng để người dân có điện sinh hoạt đầy đủ. Ông ĐOÀN VĂN HIẾU, Giám đốc Điện lực Dĩ An, Bình Dương