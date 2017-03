Xóm nuôi tôm “ba không” ở Bến Tre

Đang chờ kinh phí Ở vùng nuôi thủy sản thuộc dự án 773, do tuyến đê biển đã hoàn thành chạy dọc sông Ba Lai nên một số hộ dân sống gần đê đã có đường giao thông. Riêng các hộ dân khác nằm sâu bên trong vùng dự án vẫn còn rất khổ sở về việc đi lại, thiếu điện và nước sạch… Ông NGUYỄN CÔNG LUẬN,Chủ tịch UBND xã Tân Xuân Trước đây chính quyền có thực hiện kế hoạch kéo điện cho bà con nhưng sau đó do quy hoạch không đúng nên phải bỏ dở. Nay do có tuyến đê nên địa phương đang đề xuất kéo điện. Đường giao thông nông thôn trong ruột dự án cũng đã được tính toán nâng cấp. Tuy nhiên, chính quyền đang chờ có kinh phí. Ông NGUYỄN THANH HỒNG,Chủ tịch UBND huyện Ba Tri