Xông vào nhà dùng búa đánh người

Sáng 9-2, anh Trần Văn Thẩm (ngụ 480/49C Bình Quới, phường 28, quận Bình Thạnh, TP.HCM) đã bị hai mẹ con anh Nguyễn Hoàng Vũ (cùng ngụ quận 9) xông vào nhà dùng hung khí đánh liên tiếp cho đến khi ngất xỉu. Đến nay, vụ việc vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng vì công an phường chưa chuyển hồ sơ đến công an quận.

Anh Thẩm là dượng của anh Vũ. Trước khi vụ việc xảy ra vài ngày, anh Vũ đã dùng cây gõ vào đầu đứa con gái mới 15 tuổi của anh Thẩm để trêu ghẹo. Từ đó, hai bên phát sinh mâu thuẫn...

Theo tường trình của nạn nhân, gia đình anh Vũ đã kéo tới nhà anh gây sự. Khi anh Thẩm đuổi chị vợ (tức mẹ của anh Vũ) ra khỏi nhà thì bất ngờ Vũ cầm cây và búa đập bể cửa kiếng và xông vào nhà hành hung. Anh Thẩm bỏ chạy nhưng vẫn bị hai mẹ con Vũ rượt theo rồi dồn vào góc nhà. Anh Thẩm đã kêu la, van xin nhưng vẫn bị hai mẹ con Vũ dùng búa, gậy và đá cục đánh liên tiếp vào phần đầu và nhiều nơi khác trên cơ thể. Trong lúc anh Thẩm bị hành hung thì có mấy người đang làm việc gần đó chạy lại can ngăn. Nhưng vì bị anh Vũ dùng búa dọa chém nên những người này đã bỏ chạy.

Sau đó, anh Thẩm đã đến Bệnh viện nhân dân Gia Định để điều trị. Theo kết quả giám định của bệnh viện thì anh Thẩm bị đa chấn thương, bao gồm chấn thương đầu, chấn thương phần mềm cột sống thắt lưng và cánh tay.

Điều làm anh Thẩm phật lòng là khi vụ việc vẫn chưa được giải quyết rõ ràng thì công an phường đã cử người đến nhà đề nghị anh viết đơn bãi nại để hung thủ lấy xe máy về.

Trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM sáng 13-2, đại úy Trần Thế Dân - Phó trưởng Công an phường 28, quận Bình Thạnh xác nhận có việc đánh người bị thương hôm 9-2. Công an phường đã lấy lời khai và giới thiệu anh Thẩm đi giám định thương tích. Nhưng đến nay công an phường vẫn chưa nhận được đơn đề nghị khởi tố và giấy chứng thương của người bị hại nên chưa thể chuyển hồ sơ đến công an quận.

Hành vi dùng búa đánh người của anh Vũ (và mẹ anh) có dấu hiệu của tội cố ý gây thương tích. Đây là loại tội chỉ được khởi tố theo yêu cầu của người bị hại. Nếu anh Thẩm lưu ý đến quy định này để kịp thời nộp đơn thì có thể vụ việc của anh đã được công an quận thụ lý sớm hơn.