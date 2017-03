Xót xa phận trẻ bị cha đốt

Phải điều trị, phục hồi chức năng ngay PSG-TS Trần Thiết Sơn, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình BV Xanh Pôn, Hà Nội,đã nói như vậy sau khi xem ảnh cháu Linh bị cha tẩm xăng đốt khiến cháu bị bỏng nặng 40%, tỉ lệ thương tật là 86,16%. Vì chỉ nhìn qua ảnh (phần cổ và mặt) nên ông không thể biết chính xác tình trạng bỏng của cháu thế nào. Song theo TS Sơn, các bác sĩ của Việt Nam có thể điều trị, phục hồi cho cháu nên gia đình không cần tính đến việc đưa cháu ra nước ngoài điều trị rất tốn kém. Do cháu bị bỏng nặng toàn bộ phần mặt và cổ khiến cháu không thể chớp mắt, không ngậm miệng, các cơ cổ không vận động, co kéo được nên sẽ dễ bị biến chứng, thậm chí sẽ bị dị dạng, tàn phế. Vậy nên gia đình cần đưa cháu đến BV khám và điều trị ngay. Khi khám, bác sĩ sẽ kiểm tra trên cơ thể cháu chỗ nào da vẫn còn lành thì sẽ dùng da đó để cấy vào vết thương. Việc cấy da và điều trị này cần rất nhiều thời gian, có khi là 2-3 năm, thậm chí là nhiều hơn. Ngoài ra, cháu cũng cần được điều trị và làm phẫu thuật tạo hình để cơ mắt, cơ miệng, phần nách… có thể cử động được, để các chức năng phục hồi. TS Sơn khẳng định cháu phải được phẫu thuật tạo hình, phục hồi chức năng chứ không phải là phẫu thuật thẩm mỹ. Nếu không phẫu thuật tạo hình ngay, khuôn mặt cháu sẽ bị biến dạng, gây biến chứng khôn lường. MINH HÀ Không thể tha thứ Nhìn ảnh em bé, tay tôi đã nổi gai. Tôi tự hỏi Vũ Văn Quang có đúng là cha của bé không vậy? Núm ruột chưa đầy ba tuổi của Quang có tội gì đâu mà Quang lại nhẫn tâm đốt? Dẫu tòa không tước mạng sống của Quang nhưng tôi tin rằng chính Quang đang tự đào thải mình ra khỏi xã hội bởi đã hành động còn thua loài cầm thú. MINH HÀ Tôi cũng có con và lúc nào tôi cũng dành những tình cảm vô bờ bến cho con. Vậy mà có một người cha quá dã man như Quang. Hãy để lương tâm xử hắn đến hết phần đời còn lại của hắn! Nguyễn Cảnh Song Thấy gương mặt của bé tôi không cầm được nước mắt. Tôi mong các bạn cùng chung tay giúp bà mẹ trẻ tiếp tục chữa cho bé để nỗi đau của bé phần nào vơi đi. tran_thanh…@yahoo.com.vn Cũng trên số báo hôm qua, Pháp Luật TP.HCMđưa tin một bé trai năm tuổi ở Hậu Giang tử vong do bị mẹ ép uống thuốc trừ sâu cùng với mình để tự tử. Nguyên nhân cũng vì mâu thuẫn vợ chồng. Chuyện của người lớn thì người lớn phải tự giải quyết, sao lại nhẫn tâm đưa các trẻ vào cuộc để gây ra những thảm kịch quá đau lòng? Tôi kịch liệt phản đối cách hành xử hèn hạ, phi nhân tính như thế và đề nghị pháp luật mạnh tay loại bỏ ra khỏi xã hội những kẻ độc ác không xứng làm cha, làm mẹ. hathuthuy…@gmail.com