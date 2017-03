Xử “đinh tặc” do hành vi vô đạo đức

Xử nghiêm để “đinh tặc” hết lộng hành Mức án 18 tháng tù mà TAND thị xã Thủ Dầu Một (Bình Dương) dành cho “đinh tặc” Nguyễn Thế Công được nhiều bạn đọc đồng tình. Sau một thời gian sốt ruột chờ đợi, giờ thì tôi yên tâm rồi. Bởi có mấy lần là nạn nhân của “đinh tặc” nên mỗi lần chạy xe trên xa lộ Hà Nội là tôi luôn hồi hộp. Tôi mong rằng bản án đích đáng của TAND thị xã Thủ Dầu Một sẽ có tác dụng răn đe những kẻ khác. ninhhanguyen…yahoo.com.vn Tôi còn nhớ hồi đầu tháng 7, khi chạy trên quốc lộ 1A ra TP Đà Nẵng, chiếc xe máy chở hai mẹ con chị Nguyễn Thị Thu Thủy bất ngờ bị bể vỏ do cán đinh. Đầu xe loạng choạng, hai mẹ con văng xuống đường và bị xe tải chạy đến cán chết. Một chiếc đinh quái ác đã tước đi đến hai mạng người! Dẫu hết sức đau lòng nhưng vẫn phải nhắc lại vụ này để các cơ quan pháp luật luôn thấy rằng hành vi rải đinh ra đường nhằm mục đích thu lợi trên thiệt hại về vật chất (có khi là nhân mạng) của người khác là tội ác. Nếu chỉ làm hư hỏng tài sản thì hình phạt có thể nhẹ hơn nhưng nếu làm chết người thì hình phạt có thể là mút khung. Phải mạnh dạn bỏ tù “đinh tặc” để những người đi đường bớt đi một mối lo. Trần Thu Nguyệt (TP.HCM) Hủy hoại là làm cho tài sản không còn giá trị và không thể khôi phục lại được. Còn cố ý làm hư hỏng thì tài sản vẫn có thể khôi phục, sửa chữa lại để dùng. Do các xe cán phải đinh vẫn có thể vá ruột, thay ruột hoặc thay vỏ để hoạt động bình thường trở lại nên bọn rải đinh đã có hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản người khác. Và như vậy tòa án thị xã đã làm đúng khi xử “đinh tặc” Nguyễn Thế Công về tội cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 143 Bộ luật Hình sự. Xét xử đúng tội, đúng người như thế sẽ làm cho Nguyễn Thế Công và các “đinh tặc” khác “tâm phục khẩu phục” và không còn dám phạm tội. phuongtramluat@... Thiệt hại phi vật chất rất lớn Dọc tuyến đường Công gây án chỉ có duy nhất tiệm sửa xe của Công. Do Công rải đinh thường xuyên ngày hai lần với số lượng khá dày nên có thể xác định các đinh do bị cáo rải đã làm thủng ruột xe của những người bị hại. Tội cố ý làm hư hỏng tài sản có cấu thành vật chất, tức phải có hậu quả thiệt hại xảy ra. Theo Điều 143 BLHS, nếu gây thiệt hại dưới 2 triệu đồng thì người bị xét xử tội này phải có thêm yếu tố gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm. Đối với trường hợp của Công, Công gây thiệt hại dưới 2 triệu đồng và cũng chưa bị xử phạt hành chính về hành vi làm hư hỏng tài sản. Thế nhưng theo các văn bản hướng dẫn của các cơ quan hữu quan cấp trung ương, trong tình tiết “gây hậu quả nghiêm trọng” ở các tội xâm phạm sở hữu, hậu quả đó không chỉ là thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản mà còn có thể là hậu quả phi vật chất (gây ảnh hưởng xấu đến việc thực hiện đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước; gây ảnh hưởng xấu về an ninh trật tự, an toàn xã hội). HĐXX chúng tôi đã xử tội Công theo quy định này do thiệt hại phi vật chất do Công gây ra là rất lớn. Ví dụ, những chiếc xe cứu thương đang đưa người bệnh đi chữa trị khẩn cấp vô tình cán phải đinh thì cực kỳ nguy hiểm, có thể dẫn tới tử vong… Đây là những thiệt hại vô hình không thể cân, đong, đo, đếm được. Bà LƯU THỊ MỸ HƯƠNG, Thẩm phán TAND thị xã Thủ Dầu Một (chủ tọa phiên tòa)