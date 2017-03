Xử hình sự không đúng!

Chỉ là giao dịch dân sự Theo các thông tin trên báo, tôi nhận thấy giữa bà B. và bà Búp đang tồn tại hai giao dịch dân sự, đó là (1) giao dịch vay mượn tiền giữa bà B. (con nợ) vay bà Búp (chủ nợ) và (2) giao dịch mua bán hạt điều giữa bà B. (bên bán) với bà Búp (bên mua). Bà B. và bà Búp vẫn đang trong quá trình thỏa thuận và chưa thống nhất được nợ nần và vì chưa thống nhất nên chưa thực hiện việc trả nợ. Trong trường hợp này bà B. (cũng như nhiều người dân khác) cho rằng quyền lợi của mình bị xâm phạm nên là họ có thể làm đơn thư đến các cơ quan có thẩm quyền như tòa án, UBND, công an nhờ xử lý. Vấn đề ở đây là cách giải quyết tố giác của Cơ quan CSĐT Công an huyện Bù Gia Mập. Cơ quan CSĐT thay vì phải tiến hành kiểm tra, xác minh đơn tố giác, thu thập chứng cứ để chứng minh hành vi nợ tiền của bà Búp có đủ yếu tố cấu thành của tội lạm dụng hay không thì đã khởi tố và tạm giam ngay bà Búp khi chưa xem xét, đánh giá toàn diện sự việc. Trong trường hợp này, hành vi của bà Búp rõ ràng không thỏa mãn các yếu tố cấu thành của tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tôi cho rằng Cơ quan CSĐT phải ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự, thông báo cho VKS cùng cấp biết để thống nhất quan điểm giải quyết và thông báo cho bà B. biết kết quả giải quyết vụ việc. Luật sư CHÂU QUÝ QUỐC, Đoàn Luật sư TP.HCM Khởi tố, bắt tạm giam chưa chuẩn Tôi cũng nhận thấy với thông tin báo nêu chưa đủ cơ sở để khởi tố bà Búp về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Bởi bà Búp vẫn luôn thừa nhận khoản nợ đối với bà B. Và bà Búp cũng không hề có ý định chiếm đoạt tài sản của bà B. hay bỏ trốn mà hứa sẽ trả vào một thời điểm khác. Do đó, việc các cơ quan tố tụng huyện Bù Gia Mập khởi tố và tiến hành bắt giam bà Búp trong trường hợp này là chưa phù hợp với quy định pháp luật. Theo tôi trong hợp đồng vay tài sản, nếu tạm thời chưa có khả năng chi trả mà không thỏa thuận được với chủ nợ về việc gia hạn thì không nên có hành vi bỏ trốn để không bị chuyển sang trách nhiệm hình sự. Tranh chấp dân sự giữa các bên sẽ do cơ quan có thẩm quyền là tòa án thụ lý và giải quyết. Luật sư NGUYỄN VĂN HẬU,

Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM