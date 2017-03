Xử hình sự vụ đập tường để đi là không đáng

THA đã dỡ bỏ bức tường xây bít lối đi Liên quan đến vụ tranh chấp lối đi đã được TAND thị xã Thuận An thụ lý, vừa qua tòa đã ra quyết định buộc tháo dỡ bức tường, trả về nguyên trạng ban đầu (bởi sau khi phía anh Định Quốc Ân đập một mảng tường để mở lối đi thì người hàng xóm tiếp tục xây lại bức tường này). Trên cơ sở đó, mới đây Chi cục Thi hành án (THA) dân sự thị xã Thuận An đã THA chủ động dỡ bức tường và di dời hai cánh cổng sắt trên phần đất tranh chấp, mở lối đi rộng 2,5 m để người dân trong khu trọ tạm thời đi lại. Cơ quan chức năng nghiêm cấm bất kỳ ai thực hiện hành vi cản trở việc đi lại trên phần đường đang tranh chấp. Như Pháp Luật TP.HCM phản ánh, gia đình anh Định Quốc Ân và một người hàng xóm tranh chấp lối đi. Khi vụ việc được đưa ra tòa, người hàng xóm xây tường gạch bít lối này. Phía anh Ân nhiều lần đến phường để trình báo, xin mở lối đi nhưng mấy ngày sau vẫn không thấy ai đến. Bức bách vì hàng chục phòng trọ không ai ra vào được nên anh đập một mảng tường để đi. Cơ quan công an khởi tố anh Ân và hai người khác (vai trò đồng phạm) vì cho rằng hủy hoại bức tường trị giá 2,5 triệu đồng. Trong bài phản ánh, nhiều người cũng cho rằng việc đập phá tường của phía anh Ân là sai nhưng phải được xử lý bằng biện pháp khác chứ không thể mang ra định giá để xử lý hình sự. Việc khởi tố hình sự trong vụ này là trái pháp luật, cần được bãi bỏ. Ngày 12-12, trao đổi với PV, anh Đinh Quốc Ân cho biết anh cùng hai người bị khởi tố đã gửi đơn kêu oan. Tuy nhiên, các anh đã gửi đơn nhiều lần đến các cơ quan có thẩm quyền nhưng đến nay chưa nhận được phản hồi, chưa có bất kỳ động thái tiếp theo thể hiện sẽ điều tra làm rõ vụ việc. Các anh mong rằng cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra làm rõ để minh oan cho mình. VĂN NGỌC