Xử không nghiêm, chính quyền mất uy!

Không cần nhắc lại thì nhiều người vẫn còn nhớ việc thi công hai tầng hầm của công trình này đã làm sập Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ và gây ảnh hưởng đến trụ sở Sở Ngoại vụ kế cận. Khi đó đã có rất nhiều bài viết phân tích các sai phạm trong việc xây dựng cao ốc; các chuyên gia cũng vào cuộc phân tích vụ việc dưới các góc nhìn pháp lý khác nhau. Vụ án sau đó cũng đã được khởi tố…

Đặc biệt dư luận rất ủng hộ với quan điểm hết sức cứng rắn của chính quyền TP khi ấy trước vi phạm được cho là “hết sức nghiêm trọng” trên. Đó là kiên quyết xử lý theo hướng buộc chủ đầu tư lấp hai tầng hầm xây lố rồi mới được cấp phép tiếp tục thi công. Mọi người vẫn tin rằng sai phạm tại công trình này sẽ được xử lý rất nghiêm bởi lẽ hàng trăm căn nhà xây dựng trái phép của người dân đã từng bị cưỡng chế tháo dỡ quyết liệt, cũng như nhiều tòa cao ốc đã lần lượt bị “cắt ngọn” do xây lố tầng.

Giờ thì nhiều người đang cảm thấy hụt hẫng trước chủ trương “tha bổng” hai tầng hầm xây sai phép tại cao ốc Pacific. Theo Sở Xây dựng, việc lấp các tầng hầm là không cần thiết bởi công trình đã được các chuyên gia thẩm định, đánh giá là an toàn, đặc biệt Sở Xây dựng cho rằng vi phạm ở công trình này không giống những công trình khác bởi các tầng hầm xây lố ở dưới đất, không ảnh hưởng mỹ quan đô thị…

So sánh luôn là cách để người dân đánh giá sự nghiêm minh, chuẩn xác của chính quyền. Nói tầng hầm do ngầm dưới đất không ảnh hưởng mỹ quan đô thị có thể không sai, song cũng khó có thể kết luận những tầng xây lố của các cao ốc bị “cắt ngọn” đã làm cho mỹ quan đô thị bị xấu đi. Nói những tầng hầm xây lố đã được kiểm định là an toàn có thể đúng, song cũng không thể đánh giá các tầng xây thêm tại các cao ốc bị “cắt ngọn” là kém an toàn. Vậy sao chúng được đối xử khác nhau?

Dư luận cũng đặt câu hỏi tại sao những căn nhà dân xây sai phép hay các tầng xây lố của các cao ốc không gây thiệt hại trực tiếp cho công trình khác vẫn bị “xử” một cách kiên quyết, trong khi các tầng hầm xây lố của cao ốc Pacific gây thiệt hại nghiêm trọng cho công trình lân cận lại được “tha”?

Những điều khoản được viện dẫn có thể phù hợp để đi đến việc “tha bổng” các tầng hầm Pacific nhưng qua đó người dân cảm nhận được sự bất nhất giữa việc “nói” và “làm” của cơ quan chức năng.

Cách xử lý kiểu tiền hậu bất nhất như vậy dễ tạo nên tiền lệ không tốt cho công tác quản lý xây dựng trên địa bàn TP.

Kiến trúc sư LÊ CÔNG SĨ