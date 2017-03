Xử lý tác hại thức đêm - ngủ ngày mùa Euro

Chăm sóc đôi mắt



Về đêm, mắt chúng ta dần trở nên khô và nhạy cảm, các cơ mặt và quanh vùng mắt căng do phải làm việc quá sức. Để cải thiện điều đó, các ấy hãy dùng thuốc nhỏ mắt để giữ ẩm và các chàng hãy chịu khó đắp mặt nạ đơn giản bằng dưa chuột nhé! Chỉ cần thái hai lát dưa mỏng rồi đắp lên mắt khoảng 15 phút, sau đó các ấy rửa mặt bằng nước ấm và massage nhẹ các vùng quanh mắt để xoa dịu các cơ nơi đây là xong rồi. Quãng thời gian tốt nhất để chăm sóc mắt là từ 22 đến 23 giờ nhé!





Cung cấp canxi cho cơ thể



Vào khoảng 2 giờ sáng mỗi ngày, cơ thể chúng ta lại thất thoát một lượng canxi nhất định. Khi bạn thức, quá trình này sẽ càng được đẩy nhanh hơn. Vì vậy, hãy nạp cho cơ thể liều lượng canxi từ 100 – 150mg vào thời điểm đó. Các ấy có thể ăn pho mát, uống một ly sữa để bồi bồ sức khỏe. Ngoài ra, bạn cũng nên tránh dùng những thức ăn giàu chất sắt như rau chân vịt, trứng, rong biển... ngay lúc này vì chúng có thể làm ngăn cản quá trình tiêu thụ canxi trong cơ thể đấy!



Vitamin B - Vị cứu tinh đêm khuya



Khi bạn có kế hoạch về đêm, bạn nên nạp thêm cho cơ thể nhiều vitamin B. Chúng giúp kích thích các tế bào não bộ, hỗ trợ việc bảo vệ trí nhớ. Thông thường, để hấp thụ được vitamin B, cơ thể cần từ 4 đến 5 tiếng. Vì vậy, hãy dùng thuốc trước 21 giờ và chỉ với liều lượng thấp thôi nhá! Tốt nhất là bạn nên đến khám bác sĩ để xác định lượng vitamin B mình cần bổ sung hằng ngày là bao nhiêu nghen!



Nói không với cà phê



Trà và cà phê là 2 món ưa thích luôn được giới thức khuya tin dùng. Không thể phủ nhận cà phê giúp ta tỉnh táo nhanh chóng nhưng nó có thể làm tê liệt hệ thần kinh và rối loạn nội tiết tố khiến sức khỏe giảm sút dần. Dựa theo kết luận của một nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Oxford cho biết, uống một tách cà phê vào buổi tối sẽ làm tăng lượng máu cơ thể liên tục trong 12 giờ. Đối với những bạn thường xuyên uống cà phê vào ban đêm thì có nguy cơ mắc bệnh đột quỵ do cao huyết áp hơn những bạn khác.



Luôn vận động cơ thể



Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ, hãy đứng dậy và làm vài động tác thể dục đơn giản. Cơ thể khi được làm nóng sẽ giúp xua tan đi cơn mệt mỏi và các bệnh về khớp do ngồi nhiều nữa cơ.



Uống nhiều nước



Nếu mệt mỏi, bạn sẽ nghĩ do vận động quá sức hay thiếu chất. Tuy nhiên, điều này cũng có thể xảy ra do hiện tượng mất nước. Việc mất nước kéo theo mất một lượng đáng kể các chất điện giải (chủ yếu là kali, canxi, iot, sắt) và nhiều vitamin. Khi cơ thể mất 5% nước, nhiều chức phận sống của cơ thể bị ảnh hưởng, các phản xạ có điều kiện và phối hợp động tác giảm sút, kém chính xác, cơ thể chóng mệt mỏi, khó tập trung, dễ buồn ngủ... Vì thế, hãy uống một ngụm nước cách 20 phút/lần khi thức khuya.



Đi ngủ trước giờ khai mạc



Hãy ngủ trưa, chợp mắt trước giờ G hoặc có một giấc ngủ sâu vào tối hôm trước độ 12 tiếng. Khi ấy, bạn sẽ không cảm thấy nhức đầu, mệt mỏi do cơ thể đã được sạc đầy pin trước đó rồi đấy!



Nguồn: MASK