Xử lý chưa nghiêm vụ phá vườn kiểng

Công an thiếu trách nhiệm Theo như thông tin báo nêu thì trong vụ này, cần phải xem lại trách nhiệm của cơ quan điều tra. Lý do công an đưa ra để không khởi tố vụ án là không thỏa đáng. Những thông tin ban đầu có thể chưa đầy đủ nhưng khi nhận thấy có dấu hiệu của tội phạm thì công an phải có trách nhiệm xác minh làm rõ. Cụ thể khi có hồ sơ ban đầu, chính công an quận đã từng gọi ông Thái lên lấy lời khai thì đương nhiên sẽ biết địa chỉ cư trú và cách thức liên lạc. Ngoài ra, quá trình xác minh vụ việc, công an có thể tìm đến tận nhà (hoặc bệnh viện nơi vợ ông Thái nằm) để lấy lời khai nếu thấy cần. Cạnh đó, ông Thái cho rằng ông luôn nghiêm túc, có trách nhiệm trong việc hợp tác với công an, đây là điều dễ hiểu vì ông là người bị hại đang cần bảo vệ. Còn lý do công an cho rằng người bị tố giác không đến công an theo thư mời nên họ không nắm rõ sự việc cũng không đúng. Việc dùng các biện pháp nghiệp vụ để gặp và tìm hiểu thông tin là nhiệm vụ của điều tra viên, không thể viện cớ người kia không hợp tác là không thể làm gì hơn. Luật sư CAO MINH TRIẾT, Đoàn Luật sư tỉnh Tiền Giang TT ghi