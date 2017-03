Xử lý nghiêm kẻ xài còi hơi gây họa

Số đông đề nghị cơ quan chức năng mạnh tay xử lý các tài xế bấm còi bừa bãi, gây ra nhiều cái chết thương tâm.

Còn nhớ Pháp Luật TP.HCM ngày 10-6 có đăng bài “Hiểm họa từ còi hơi” báo động nạn xài còi hơi vô tội vạ của một số người và các hậu quả liên quan. Đến bốn ngày sau đó thì xảy ra tai nạn đau lòng khiến một bé gái 2 tuổi chết thảm mà nhiều báo đã phản ánh.

Việc trừng phạt các tài xế bấm còi hơi gây tai nạn chắc chắn là điều phải làm. Nhưng có cách nào để việc sử dụng các còi “sát nhân” này được ngăn chặn, phát hiện ngay từ đầu nhằm giảm thiểu số người chết oan mạng? Ý tôi muốn nói đến việc kinh doanh loại hàng này, việc xử lý kịp thời của lực lượng CSGT… mà lâu nay gần như bị bỏ lửng.

NGUYỄN TIẾN (nguyentienlam…@yahoo.com)

Những tiếng còi với âm lượng quá cao luôn là cơn ác mộng của mọi người. Nhất định phải phạt và phạt thật nặng. Cạnh đó, phải tăng cường kiểm tra, không cho phép kinh doanh các loại còi to như thế. Ở Đức, nơi tôi đang sống, hầu như không có tiếng còi vì nước này chỉ cho nhấn còi khi có tình tiết nguy hiểm.

NGUYỄN HOÀNG HẢI (nguyen_hoanghai@...)

Tôi đã có mấy lần suýt té do bị tiếng còi làm giật mình. Vậy mà các CSGT đứng gần đó và tất nhiên nghe rất rõ tiếng còi lại không có phản ứng gì! Tôi đề nghị pháp luật xử nghiêm người bấm còi và cả những CSGT biết mà ngó lơ để không còn những chuyện đáng tiếc xảy ra.

CAO CUONG (caocuongnguyen@...)

CSGT phải thực thi nghiêm luật giao thông, nhất là phải cấm tuyệt đối việc sử dụng còi hơi. Trong bất kỳ tình huống nào thì CSGT cũng phải phạt thật nặng các tài xế sử dụng còi bừa bãi, mọi lúc mọi nơi với mục đích tranh giành đường lưu thông, gọi bạn lái, chào nhau ở chốn đông người.

NGUYỄN NGỌC SƠN (sonthuy…@yahoo.com.vn)

Tôi từng là nạn nhân tiếng còi hơi của xe buýt. Cách đây hai năm, trong lúc tôi đi đúng phần đường quy định, một xe buýt phía sau chạy đến đã bấm còi rất to khiến tôi giật mình, ngã xuống đường. Rất may, do tôi đi sát lề đường nên không có việc gì xảy ra. Lúc đó, tài xế thản nhiên đi tiếp, còn tiếp viên thì ló mặt ra cười. Tôi rất mong pháp luật có biện pháp chế tài mạnh đối với các xe sử dụng còi hơi trong thành phố.

TRẦN VĂN QUỚI (lgtvquoi…@gmail.com)