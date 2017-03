Xử nghiêm người làm giả mũ bảo hiểm

“Thông tin có mũ bảo hiểm (MBH) dỏm được đem ra đổi cho người dân trong chương trình Đổi MBH đạt chất lượng có trợ giá do Ban An toàn giao thông TP.HCM tổ chức là không chính xác” - ngày 23-6, ông Trần Quốc Hùng, Ủy viên thường trực Ban An toàn giao thông TP, cho biết. Theo ông Hùng, sự thật là có Công ty TNHH Đại Việt xin rút lui khỏi chương trình. Lý do là doanh nghiệp này làm đại diện thương mại mặt hàng MBH cho Công ty TNHH Duyên Lành. Tuy nhiên, Công ty Duyên Lành lại vi phạm về chất lượng MBH và bị đoàn kiểm tra liên ngành phát hiện ngày 19-6. “Dư luận đã hiểu nhầm khi đánh đồng MBH thương hiệu Duyên Lành tham gia chương trình của Ban An toàn giao thông cũng kém chất lượng. Thực tế các mẫu MBH mà Công ty Đại Việt tham gia đổi cho người dân đều đạt tiêu chuẩn chất lượng” - ông Hùng khẳng định. Biên bản các lỗi của Công ty Duyên Lành do đoàn kiểm tra liên ngành lập ngày 19-6 cũng cho thấy công ty này chỉ làm giả MBH thương hiệu Đông Dương, còn các MBH thương hiệu Duyên Lành vẫn đạt chất lượng. B.NHƠN