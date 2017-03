Xử phạt, đình chỉ quán hắt thức ăn đuổi du khách

Ngày 22-2, UBND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ quán hải sản Nhật Trang (ở 199/1 Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP Nha Trang) do không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm. Đồng thời đình chỉ hoạt động của quán ăn này, yêu cầu chủ quán phải hoàn thiện các yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm mới được phép tổ chức hoạt động kinh doanh trở lại.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV, đến chiều cùng ngày, quán hải sản Nhật Trang vẫn mở cửa đón khách, kinh doanh bình thường.



Quán hải sản ứng xử thô lỗ với du khách bị đình chỉ hoạt động vì chưa được chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm.

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, tối 15-2, chị Lưu Phương Mai (du khách đến từ Hà Nội) cùng một người bạn đến ăn tại quán hải sản Nhật Trang. Khi chị Mai gọi một đĩa cơm chiên hải sản, trong thực đơn ghi giá 150.000 đồng, chị phải chờ gần một tiếng đồng hồ nhân viên mới đưa ra một đĩa cơm đã nguội, chỉ có vài miếng mực nhỏ cùng vài cọng rau, ngửi mùi rất tanh.

Khi chị Mai thắc mắc, đề nghị cho gặp người quản lý, một nhân viên đã đập bàn, hất chén, đĩa, thức ăn bẩn tung tóe vào người của khách, kéo bàn ghế, đuổi khách ra khỏi quán.

Sau đó, kết quả kiểm tra của các cơ quan chức năng cho thấy quán hải sản Nhật Trang không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định, không có hợp đồng lao động với nhân viên.

Tại thời điểm kiểm tra, quán ăn này có niêm yết giá, có giấy chứng nhận kinh doanh do bà Nguyễn Phạm Phi Loan đứng tên nhưng giao cho ông Nguyễn Minh Trọng quản lý.