Xử phạt về đăng ký cư trú

Luật sư NGUYỄN BẢO TRÂM trả lời: Theo khoản 3 đ Điều 11 Nghị định số 73 ngày 12-7-2010 của Chính phủ (quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội), cơ quan chức năng có quyền phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng đối với hành vi cho nhập hộ khẩu vào cùng một chỗ ở nhưng không bảo đảm diện tích sàn tối thiểu trên đầu người theo quy định. Về cách phạt, khoản 2 Điều 57 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 quy định: Mức tiền phạt cụ thể đối với một hành vi vi phạm hành chính là mức trung bình của khung tiền phạt được quy định đối với hành vi đó.

Bạn có thể tham khảo các quy định này để xác định cơ quan thẩm quyền xử phạt đúng hay sai.

Lưu trữ hồ sơ công chứng

Vừa qua tôi có đi công chứng di chúc tại một văn phòng công chứng. Không rõ di chúc của tôi được lưu trữ trong thời gian bao lâu? Nếu văn phòng công chứng đó không còn hoạt động thì ai sẽ lưu giữ?

TVQ (Phường Hiệp Phú, quận 9, TP.HCM)

Luật sư LÊ BỬU THÀNH trả lời: Theo Điều 54 Luật Công chứng thì tổ chức hành nghề công chứng phải bảo quản chặt chẽ, thực hiện biện pháp an toàn đối với hồ sơ công chứng. Bản chính văn bản công chứng phải được lưu trữ trong thời hạn ít nhất là 20 năm; các giấy tờ khác trong hồ sơ công chứng phải được lưu trữ trong thời hạn ít nhất là năm năm.

Trường hợp văn phòng công chứng chấm dứt hoạt động thì văn phòng công chứng đó phải thỏa thuận với một văn phòng công chứng khác về việc tiếp nhận hồ sơ công chứng; nếu không thỏa thuận được thì báo cáo Sở Tư pháp chỉ định một phòng công chứng hoặc một văn phòng công chứng khác tiếp nhận hồ sơ công chứng.

Sẽ trả lại giấy tờ sau khi xác minh xong

Chiều 5-2-2011, tôi và con trai đến Công an phường 5, quận Bình Thạnh (TP.HCM) để giải quyết việc trộm cắp tài sản. Sau đó, công an phường đã giải chúng tôi lên công an quận. Cho đến nay, con tôi vẫn bị tạm giữ xe, cà vẹt xe và CMND mà không có biên bản nên gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt. Vậy khi nào công an quận mới trả lại những giấy tờ trên cho con tôi?

Nguyễn Thị Thành (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM)

Thượng tá Nguyễn Việt Thái, Phó Trưởng Công an quận Bình Thạnh, trả lời: Cả hai mẹ con bà Thành đang trong vòng xác minh để làm rõ một trường hợp trộm cắp tài sản. Hiện quận có giữ CMND của người con để có thể tiếp tục triệu tập anh này lên làm rõ một số hành vi. Riêng xe và giấy tờ xe thì công an phường vẫn đang tạm giữ để xác định tình trạng pháp lý của chiếc xe. Sau khi mọi việc đã được làm sáng tỏ, nếu bà Thành cùng con trai không có liên quan thì công an phường và quận sẽ trả lại các thứ trên cho con bà.

Trường hợp cần có biên bản giữ CMND thì quận sẽ cung cấp để con bà Thành có thể xuất trình tạm khi bị kiểm tra đột xuất.

Đ.LIÊN - K.PHỤNG ghi