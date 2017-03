Xuất hiện đối tác “ma” lừa đảo xuất khẩu lao động

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, thời gian qua một số doanh nghiệp xuất khẩu lao động được đối tác Al-Asil for Manpower do ông Abdullah Al Shamisi làm giám đốc có liên hệ hợp tác tuyển lao động sang làm việc cho các khách sạn ở UAE.



Sau khi tìm hiểu về đối tác này, Ban quản lý lao động VN tại UAE cho biết đây là đối tác “ma”, các địa chỉ, số điện thoại và khách sạn được đối tác này giới thiệu không có thật, các giấy tờ đối tác này cung cấp cho phía VN cũng giả mạo. Đặc biệt, mức lương mà đối tác này đưa ra để tuyển lao động VN là rất cao so với mặt bằng lương chung hiện nay ở UAE.





Theo HỒ VĂN (VNE)