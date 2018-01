Xuất sắc, thương lắm U-23 Việt Nam ơi!

Có thể nói, trận chung kết dưới trời tuyết đổ giữa U-23 Việt Nam và U-23 Uzbekistan đã làm nóng mọi con tim người Việt, không chỉ ở Việt Nam mà trên cả thế giới. Trong điều kiện thi đấu khắc nghiệt, các cầu thủ trẻ tuổi đã thi đấu kiên cường, quyết thắng đến phút cuối cùng.

Một chút thiếu may mắn, một chút bất lợi về thể lực… đã khiến cúp vô địch ở rất gần cũng đành tuột khỏi tầm tay. Cảm giác tiếc nuối ngập tràn, song cùng với đó là niềm tự hào vô bờ dành cho thế hệ cầu thủ mới của bóng đá Việt.



Người hâm mộ đã bày tỏ rất nhiều cảm xúc của mình sau trận đấu trên các diễn đàn, trang cá nhân. Nhìn vào những chia sẻ ngập tràn sau trận đấu, chúng ta có thể thấy một chiến thắng khác đã dành cho U-23 Việt Nam.









“Vẫn giữ nguyên sự tự hào về U-23 Việt Nam! Đội giành 3 giải Fair Play, Á quân và vô địch trong trái tim người hâm mộ” - là chia sẻ của bạn Le Thi Ngoc Thanh. Với các danh hiệu cao quý đó, U-23 đã là một bất ngờ lớn với các đội bạn và là niềm vui sướng vô cùng cho các cổ động viên.

Xem trận đấu dưới trời tuyết đổ dày đặc, khán giả đều bày tỏ sự cảm phục và tình yêu thương dành cho các chàng trai. Bạn đọc DangLien chia sẻ: “U23 VIỆT NAM vẫn vô địch trong lòng người hâm mộ VN. Thương quá, yêu quá!”.

Bạn Kien Cao giữ nguyên sự hài hước khi nói: “Thời tiết sinh anh hùng!”. Bạn Trần Ngọc Lam Giang cũng như hàng triệu người hâm mộ đều hiểu được cái khó của đội tuyển trong trận đấu chiều nay, thời tiết quá khủng khiếp. Bạn chia sẻ một cách vui nhộn: “Đừng khóc, đừng tiếc, các em quá giỏi rồi. Chúng ta vẫn là nhà vô địch. Đơn giản chúng ta đâu biết trượt băng, bão tuyết là gì!”.



Có thể nói với thành tích đạt được, các cầu thủ U-23 của chúng ta đã chiến thắng chính mình, tạo nên một vị thế mới cho bóng đá nước nhà trên trường quốc tế. Rõ ràng với thế trận hôm nay, đội tuyển của chúng ta đã không thua.

Bạn đọc Mai Anh nói: “Dù bảo không sao nhưng vẫn buồn. Dù buồn nhưng vẫn yêu và tự hào. Các em đã làm cho Uzebekistan thắng trong đau tim và vỡ mật!” Đội bạn đã vượt qua chúng ta một cách quá khó khăn, chứng kiến vẻ mặt của cầu thủ ghi bàn thắng thứ 2-Sidorov cũng thấy rõ điều đó.



Chia sẻ trên Facebook của mình, luật sư Thạch Thảo nói: “Người hâm mộ bóng đá Việt Nam nên hãnh diện về các em. Chúng ta cùng xuống đường chúc mừng cho các tuyển thủ Việt Nam nào!”. “Xuất sắc đến giây phút cuối cùng. CẢM ƠN CÁC EM” là chia sẻ từ tận trái tim của bạn Nghia Nhan.





Bàn thắng vào phút chót của Uzebekistan đã giải tỏa hoàn toàn thế bí bách của đối thủ trước chúng ta. Tiếc nuối là chắc chắn nhưng rõ ràng những Tiến Dũng, Quang Hải, Đức Chinh, Văn Thành... đã là những chiến binh kiệt xuất thực thụ.



Bạn Ha Truc Pham thay lời muốn nói với toàn thể người dân Việt Nam: “We are proud of the Việt Nam football team. Inside each of the Vietnamese people your are the winner!” (Chúng tôi tự hào về đội bóng Việt Nam, trong mỗi trái tim người Việt Nam các bạn đã là người chiến thắng)



Đồng tình, bạn Hau Nguyen cũng chia sẻ dòng cảm xúc: “Không có kết quả như ý nhưng vẫn còn nguyên lý do để ăn mừng và tự hào. Thật tuyệt các chàng trai U-23 Việt Nam”



Không giành cúp vô địch không có nghĩa là chúng ta thất bại. Ở thời điểm này, với nền tảng bóng đá đang có, U-23 Việt Nam đã chiến thắng chính mình và không phải quá lời khi nói các bạn đã vươn lên vượt trội so với thế hệ đi trước.

Chính vì vậy, ý chí thi đấu và tài năng của các bạn xứng đáng để tất cả-kể cả đối thủ phải ngả mũ. Bạn Pham Thu Linh tự hào nói: “Xuống đường vì ý chí quật cường của những chiến binh trẻ! Thắng thua ko thực sự quan trọng, quan trọng là các em đã chiến đấu hết mình vì Tổ quốc, vì dân tộc, vì người hâm mộ luôn dõi theo các em! Việt Nam vô địch!”.



Luật sư Nguyễn Đức Chánh cũng bày tỏ kỳ vọng của mình: “Á quân U-23 Châu Á là ngoài mong đợi. Dù tiếc nhưng nên vui và có cơ sở để tin rằng tương lai bóng đá Việt Nam sẽ trong top Châu Á!” Facebook Nắng Vàng cũng có dòng trạng thái đầy tự hào: “U-23 Việt Nam vô địch trong lòng 93 triệu trái tim người yêu bóng đá!”



Khép lại một trận cầu đầy cảm xúc. Có thể nói kết quả thắng-thua chỉ là một khoảnh khắc, điều quan trọng là chúng ta đã làm được gì ở giải đấu năm nay-một giải đấu tầm châu lục có ý nghĩa lịch sử đối với bóng đá Việt Nam.







“Dù là á quân AFC 2018 nhưng các cầu thủ U23 Việt Nam đã vô địch trong lòng người hâm mộ! Cả 3 trận đấu mỗi trận 120 phút đều quá hay, quá tuyệt vời! Mến mộ các bạn! Nể phục, quý trọng người thầy Park Hang Seo và Ban huấn luyện. Chúc cả thầy lẫn trò đều thành công hơn nữa ở những giải đấu tiếp theo! Quá tuyệt vời!” là lời kết tuyệt đẹp cho một giải đấu đầy khó khăn và bứt phá của U-23 Việt Nam.



Còn rất nhiều... rất nhiều những cảm xúc tràn dâng dành cho các cầu thủ được cộng đồng mạng chia sẻ trong hôm nay và sẽ còn nhiều ngày sau đó. Cám ơn các anh vì những gì đã đem lại cho bóng đá và người hâm mộ Việt Nam!