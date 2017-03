Ý kiến bạn đọc: Nhà nước phải quản lý giá sữa

Biết cách chọn lựa để có thể đi đường dài

Nhiều người cho rằng sở dĩ các loại sữa ngoại đắt tiền hơn các loại sữa trong nước là do có nhiều thành phần dinh dưỡng hơn. Đây chỉ là suy nghĩ chủ quan thiếu cơ sở khoa học. Nên nhớ rằng các loại sữa chỉ phù hợp cho từng đối tượng khác nhau. Nếu trẻ gầy thì các chuyên gia sẽ tư vấn dùng sữa có hàm lượng chất béo cao. Trẻ có dấu hiệu béo phì sẽ được yêu cầu dùng sữa gầy để kim hãm tốc độ tăng cân nhanh.

Đa phần các công ty sữa lớn ở trong nước hay nước ngoài đều nghiêm túc đảm bảo về mặt chất lượng và công bố rõ ràng tất cả các thành phần dinh dưỡng của từng loại sữa. Nhưng phải công nhận rằng các công ty sữa nước ngoài có chiến lược quảng cáo, tiếp thị hay hơn nên được nhiều người biết đến. Tiếp nữa, chi phí quảng cáo lại đổ dồn lên vai người tiêu dùng khiến giá sữa bị đội lên cao. Ngược lại, các công ty sữa trong nước tuy có lợi thế như thu mua được nguồn nguyên liệu tại chỗ với giá rẻ nhưng vì không quảng bá được hình ảnh sản phẩm nên phải chấp nhận thua thiệt.

Tại thời điểm này, số lượng các bà mẹ chọn mua các loại sữa trong nước ngày càng tăng lên đáng kể. Ngoài việc giá cả khá mềm, phù hợp với thu nhập của số đông thì các sản phẩm sữa trong nước cũng có mùi vị rất ngon, phù hợp với khẩu vị của các trẻ; mẫu mã, chủng loại cũng rất phong phú và đa dạng, đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu dinh dưỡng cho nhiều đối tượng dùng sữa.

Có một điều quan trọng trong việc chọn sữa là các bà mẹ phải biết tính toán sao cho phù hợp thu nhập của mình. Bởi vì không thể uống sữa một vài ngày là có thể biết được kết quả sữa có chất lượng cao hay thấp mà phải dùng trong một thời gian dài.

BS Lê Thị Kim Quí (Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM)

Nhận thức của người tiêu dùng góp phần hạ giá sữa

Hiện các nhãn sữa ngoại đang chiếm thị phần áp đảo thị trường và đây là nguyên nhân chính khiến sữa ở VN có giá rất đắt. Hầu hết các công ty kinh doanh sữa ngoại đang cố gắng chiêu dụ người tiêu dùng bằng cách cho biết đã thêm chất này, chất kia vào sữa. Thực ra, các vi chất dinh dưỡng ấy chiếm tỷ lệ không đáng kể trong thành phần dinh dưỡng của sữa và không hề là yếu tố quyết định sữa ngoại “xịn” hơn sữa nội. Ngoài ra, đến giờ cũng chưa có kết luận khoa học nào khẳng định chất lượng của sữa ngoại cao hơn sữa nội.

Hoàn toàn đồng tình với việc nhà nước cần có chính sách bình ổn giá sữa nhưng tôi cũng muốn lưu ý người tiêu dùng nên có nhận thức đúng trong việc chọn lựa sữa để góp phần kéo giá sữa xuống mức hợp lý.

Đào Mỹ Thanh (Nguyên Trưởng khoa Vệ sinh an toàn thực phẩm -

Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM)

Tăng cường kiểm soát để có mức giá hợp lý

Tôi có đọc được ý kiến của GS-TSKH Hà Huy Khôi (nguyên Viện trưởng Viện Dinh dưỡng) về tốc độ phát triển của trẻ em VN. So với trẻ em ở nước ngoài, sau giai đoạn 3-4 tháng tuổi, tốc độ phát triển của trẻ em VN giảm hẳn. Có ba lý do dẫn đến vấn đề này, trong đó có lý do người VN cho trẻ em ăn dặm sớm, không đủ năng lượng nếu so sánh với sữa mẹ có tỷ lệ chất béo rất cao.

Vì sao sữa là một loại hàng hóa thiết yếu, phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của con người, góp phần làm tăng khả năng phát triển thể chất cho người VN lại bị tăng giá một cách tùy tiện như lâu nay? Vì sao giá sữa cứ được lặp đi lặp lại trong các diễn đàn, hội thảo rồi sau đó chìm nghỉm trước sự im lặng của các cơ quan quản lý nhà nước?

Đặt ra các câu hỏi này để thấy giá sữa cao do phải “cõng” các chi phí quảng cáo là không thuyết phục. Các doanh nghiệp kinh doanh sữa không được phép gián tiếp “móc túi” người tiêu dùng để phục vụ cho việc quảng cáo tiếp thị nhằm cạnh tranh với đối thủ, bất chấp đạo đức kinh doanh.

Theo tôi, Chính phủ phải tính ngay đến việc kiểm soát giá cả để giá sữa phù hợp hơn, đúng với giá trị thực của nó và để nhiều trẻ em được uống sữa.

Nguyễn Thanh Phong

Để sữa đến được các trẻ em nghèo

Theo lời kể của người thân của tôi ở nước ngoài thì sữa là mặt hàng khá rẻ, đại đa số người dân có thể dùng sữa tươi hằng ngày, còn các loại sữa bột cao cấp cũng không quá đắt so với thu nhập bình quân của số đông ở nước đó. Trong các trường học dành cho thiếu nhi, sữa được phát miễn phí và được đưa vào khẩu phần ăn, uống hằng ngày. Chẳng trách người già ở nước ngoài (nhất là các nước châu Âu) không lụm khụm như người già ở VN; trẻ con ở nước ngoài thì cao, khỏe, thông minh hơn trẻ con ở VN...

Theo tôi, đã đến lúc các cơ quan chức năng nên đưa sữa vào danh mục hàng hóa do nhà nước quản lý giá. Bởi vì sữa là một sản phẩm nhiều người cần, đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện thể lực, trí lực của thế hệ trẻ. Nếu nhà nước không có biện pháp quản lý giá sữa hợp lý thì biết đến bao giờ sữa mới có thể đến với trẻ em ở những gia đình nghèo, vùng nông thôn... vốn không có điều kiện phát triển bằng trẻ em ở các đô thị.

Thùy Liên (Quận 3, TP.HCM)