Địa ốc đua nhau bung hàng đầu năm

Với sự trở lại và đang phát triển bùng nổ của phân khúc căn hộ giá trên dưới 1 tỉ đồng, bức tranh thị trường bất động sản năm 2017 đang có những dấu hiệu sôi động ngay từ đầu năm.



Căn hộ dưới 1 tỉ đồng hút khách

Dự án Toky Tower do chủ đầu tư 557 phối hợp cùng đơn vị phân phối chính thức Danh Khôi Việt tung ra thị trường hồi cuối tháng 2 như một trong những “phát súng” đầu tiên dẫn đầu xu hướng bất động sản tập trung phát triển phân khúc căn hộ vừa túi tiền.

Hiện tại dự án đã được cấp chứng nhận của Sở Xây dựng về việc hoàn tất móng hầm. Với những thế mạnh bậc nhất và đặc tính ưu việt của dự án theo đúng tiêu chí căn hộ 3T “sản phẩm thật, có giá trị thật, đáp ứng nhu cầu thật”, chỉ sau 1 tuần giới thiệu ra thị trường dự án đã có hơn 200 căn hộ được đặt chỗ.

Trao đổi với phóng viên, ông Vũ Lý Cung, Phó tổng giám đốc Kinh doanh tiếp thị Danh Khôi Việt nhấn mạnh Toky Tower là một trong những dự án trọng điểm khu Tây TP.HCM trong năm 2017, pháp lý minh bạch, rõ ràng, tiến độ thi công ổn định, giải quyết được bài toán tâm lý khách hàng khi mua nhà.

Hiện tại, dự án đang được triển khai với giá khởi điểm chỉ từ 850 triệu đồng/ căn 2 phòng ngủ. Với một dự án nhiều lợi thế cùng sự hỗ trợ của hơn 10 sàn liên kết, công ty đang thực hiện chiến lược “đánh nhanh, rút gọn” hoàn thành sớm nhất trong khoảng ba tháng.

Ông Cung cho biết ngày 16-2 vừa qua, dự án đã tiến hành nghiệm thu móng, hầm hoàn thiện, tiến độ xây dựng đang rất tốt và dự kiến căn hộ sẽ hoàn thành vượt tiến độ so với kế hoạch 2 tháng.

Được biết, dự án Toky Tower bao gồm 2 block, với 18 tầng, 400 căn hộ, 2 tầng thương mại và 2 tầng hầm với tổng diện tích 4.117m². Dự án sở hữu lợi thế bậc nhất về vị trí địa lý, có 2 mặt tiền đường Tô Ký (lộ giới 40m) và đường Trung Mỹ Tây 16 (lộ giới 12m) là cửa ngõ quan trọng của trung tâm quận 12, thuộc quy hoạch chung của quận đến năm 2020.

Nhiều ưu đãi cho khách hàng

Các doanh nghiệp bất động sản còn đưa ra nhiều chính sách bán hàng ưu đãi, hỗ trợ khách hàng trong những tháng đầu năm 2017.

Ông Lê Chí Hùng Việt, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước (DRH) vừa công bố Lễ khởi công dự án D-Vela tọa lạc tại 1177 Huỳnh Tấn Phát, đối diện với Trung tâm Hành chính quận 7, cách Phú Mỹ Hưng chưa đầy 5 phút di chuyển.

Theo ông Việt, D-Vela hứa hẹn sẽ là một dự án được giới đầu tư địa ốc quan tâm đặc biệt khi nhận sự bảo lãnh tín dụng từ BIDV với phương thức thanh toán linh hoạt, hấp dẫn, người mua chỉ đóng 30% cho đến lúc nhận nhà với ưu đãi 0% lãi suất của ngân hàng.

D-Vela được xem là dự án nổi bật tại khu Nam Sài Gòn, khu vực có hạ tầng hoàn thiện và được đầu tư mạnh mẽ trong thời gian tới. 100% căn hộ D-Vela đều có tầm nhìn thông thoáng, dễ dàng đón ánh sáng và những làn gió từ sông Sài Gòn. D-Vela gồm 20 tầng trong đó có 2 tầng hầm đỗ xe, 168 căn hộ với diện tích hợp lý từ 55 m² trở lên, 82 căn officetel và 9 căn shop-house với giá bán hợp lý chỉ từ 1,5 tỷ đồng/căn.

Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Thiên Minh cũng tung ra chương trình ưu đãi “Mua nhà năm mới – đón vận may tới”. Theo đó, khách hàng được tặng gói thi công sàn trần tường và gói hoàn thiện nội thất với tổng giá trị lên đến 500 triệu đồng khi mua căn hộ tại dự án The EverRich Infinity (quận 5, TP.HCM) do Công ty Phát Đạt (chủ đầu tư) đang áp dụng.

Để sở hữu căn hộ The EverRich Infinity, khách chỉ cần thanh toán 20% trong lần đầu tiên, lãi suất và phí trả nợ trước hạn 0%, ân hạn không phải trả vốn gốc trong vòng 12 tháng. Ngoài ra, với các khách hàng là người nước ngoài còn được hỗ trợ thủ tục vay vốn tại các ngân hàng nước ngoài.

Ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch HĐQT Công ty Phát Đạt, cho biết trong diện tích gần 8.000m² của dự án, có tới gần 50% được bao phủ bởi thiên nhiên, đón ánh sáng và gió trời.