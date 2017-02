Đừng bỏ xét tuyển khối C truyền thống!

Thông tin (đang dự thảo) kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2017 sẽ có một số ngành của trường công an nhân dân trực thuộc Bộ Công an (và tương lai là các học viện tuyên truyền, báo chí) sẽ không xét tuyển khối C truyền thống, đã khiến không ít học sinh và phụ huynh bất ngờ, hoang mang.

Cháu tôi đang học THPT ở Quảng Ngãi cảm thấy hụt hẫng vì cháu đam mê, có năng khiếu khối C từ nhỏ. Cháu mơ ước được dự thi vào trường công an nhân dân và bắt đầu đầu tư thời gian, công sức theo đuổi giấc mơ này từ khi bước vào cấp III. Thực ra đối với bất kỳ môn học nào, kể cả văn, sử, địa thì ngoài năng khiếu, niềm yêu thích, người muốn học giỏi cũng cần nhiều phẩm chất khác. Giáo dục toàn diện không thể chỉ nghiêng về khoa học tự nhiên, ngoại ngữ ... mà thiếu đi các môn học xã hội nhân văn cơ bản. Thiết nghĩ tuyển sinh là để lựa chọn ra những con người có khả năng tiếp tục phát triển chuyên sâu về các lĩnh vực khác nhau, phục vụ nhu cầu đa dạng của xã hội. Việc thêm hay bớt một ngành nghề, một khối thi rất cần sự cân nhắc thấu đáo, suy xét đa chiều trên nhu cầu người học và đòi hỏi của xã hội. Việc bỏ thi hoặc không xét tuyển khối C truyền thống vô hình trung đã làm hẹp đi cánh cửa tương lai với nhiều cơ hội để các em được tự do chọn lựa vừa đúng sở thích, vừa phù hợp với khả năng của bản thân. Xin đừng bỏ khối C bởi vẫn luôn có hàng ngàn học sinh yêu thích! NGUYỄN ĐƯỚC