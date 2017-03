Ý kiến: Cán bộ tòa án làm khó đương sự

Đầu tháng 7-2009, tôi đến trụ sở tòa án theo lịch hẹn để xem chứng cứ do tòa án thu thập cùng chứng cứ do các đương sự xuất trình.

Tuy nhiên, thư ký tòa án bảo rằng chỉ có luật sư mới được xem hồ sơ. Tôi bèn viện dẫn điểm d khoản 1 Điều 58 Bộ luật Tố tụng dân sự để yêu cầu tòa án cho tôi “được biết và ghi chép, sao chụp tài liệu, chứng cứ do các đương sự khác xuất trình hoặc do tòa án thu thập”. Dù vậy, cô thư ký vẫn cương quyết từ chối yêu cầu của tôi và bảo tôi muốn gì cứ gặp thẩm phán đang thụ lý vụ án (lúc đó không có mặt ở tòa án).

Thấy tôi chưa về, một nam thư ký bảo tôi ngồi chờ để anh đi xin ý kiến lãnh đạo. Sau đó, anh đề nghị tôi viết đơn. Tôi thực hiện ngay nhưng cô thư ký vẫn một mực không nhận đơn của tôi. Vì vậy, tôi yêu cầu được gặp lãnh đạo tòa án để trình bày sự việc.

Tôi lên phòng phó chánh án và gõ cửa hai lần. Ông đuổi tôi ra ngoài với lý do tôi không phải là khách của ông. Tôi vẫn bước vào phòng, ngồi xuống ghế và trình bày yêu cầu của mình. Ông không nghe mà gọi bảo vệ mời tôi ra ngoài. Mười phút sau, một nữ cán bộ mời tôi qua phòng của vị chánh tòa hành chính (!?). Tại đây, vị chánh tòa cũng không nghe tôi trình bày mà kêu bảo vệ gọi công an phường sang làm việc với tôi. Bởi ông phó chánh án khi nãy cho rằng tôi gây rối trật tự công cộng, đập cửa và cản trở công việc của ông.

Chừng 40 phút sau, đại diện công an phường đến nơi và mời tôi về trụ sở công an phường. Tôi yêu cầu được lập biên bản tại hiện trường nhưng cán bộ công an không đồng ý. Cuối cùng, công an phường chỉ ghi lời khai của hai người bảo vệ tòa án rồi cho tôi về.

Là luật sư làm người đại diện theo ủy quyền cho đương sự mà tôi còn bị hành lên hành xuống như thế, không biết các đương sự thấp cổ bé họng khác còn bị “đày đọa” đến mức nào.

Phản hồi của bạn đọc:

Hoan nghênh Luật sư và báo Pháp Luật TP. HCM đã nêu lên một trong những thực trạng trong ngành tư pháp. Đề nghị Luật sư và Báo Pháp Luật TP.HCM cho độc giả biết vụ việc tiếp diễn như thế nào cho đến chung cuộc-nhất là hướng giải quyết của các cơ quan thẩm quyền nhà Nước trước các hành vi vi phạm Luật của chính những người bảo vệ pháp Luật.