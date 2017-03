Ý kiến: Người Việt nên dùng hàng Việt

Ông Lê Quốc Ân, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam: Quần áo nội đang mạnh dần lên Từ đầu năm đến nay, tiêu thụ hàng dệt may ở nội địa phát triển thêm 18%. Con số này cho thấy người tiêu dùng trong nước đang ủng hộ hàng Việt. Hai vấn đề cốt lõi trong cạnh tranh hàng dệt may là giá cả và mẫu mã. Hiện nay, hàng nội địa đã chiếm trên 50% thị trường. Tuy nhiên, hàng nội địa chỉ mạnh về quần áo nam giới và trẻ em. Trong khi đó, dòng hàng thời trang nữ chưa cạnh tranh nổi với hàng ngoại nhập. Do đó, để lấy được thị trường thời trang nữ và phục vụ người tiêu dùng tốt hơn thì các doanh nghiệp dệt may cần phải nghiên cứu thị trường, xây dựng lực lượng thiết kế mẫu sao cho phù hợp thị hiếu. Hiện các doanh nghiệp trong ngành đang có chương trình đào tạo các nhà thiết kế mẫu, đồng thời mời gọi các nhà thiết kế nước ngoài.