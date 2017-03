Ý kiến về việc dời điện kế từ trong nhà ra bên ngoài

Sau khi báo phát hành, nhiều bạn đọc đã liên lạc với chúng tôi để trao đổi và có yêu cầu phát biểu chính thức của Ban giám đốc Công ty điện lực TP. Hồ Chí Minh về vấn đề mà báo đã nêu. Chúng tôi đã gọi đến tổng đài của Công ty điện lực TP. Hồ Chí Minh để sắp xếp một cuộc gặp, trao đổi với lãnh đạo công ty, nhưng không có ai nghe, trả lời.

Trong khi đó, Báo Thanh niên số 261 ra ngày 17-9-2008 cũng đăng bài “Di dời ĐK ra ngoài nhà: Ngành điện bảo “lợi”, khách hàng nói “không”. Kèm theo bài này là ý kiến của ông Nguyễn Văn Lý, Phó giám đốc Công ty điện lực TPHCM, có đoạn: “Qua cuộc khảo sát xã hội học do Công ty điện lực TPHCM tiến hành thì có đến 85% người sử dụng điện muốn lắp đặt ĐK bên ngoài. Trên thực tế, vừa qua Công ty điện lực TPHCM đã lắp đặt khoảng 100.000 ĐK ngoài trời nhưng 2 năm nay không xảy ra trường hợp mất mát nào. Ngoài ra, trên mỗi ĐK đều có gắn tem của điện lực, cho dù kẻ trộm có lấy mang đi thì cũng không bán được vì không ai dám mua!”.

Đọc phát biểu trên của lãnh đạo Công ty điện lực TP, nhiều người không dám tin vào mắt mình. Họ tự hỏi không rõ “ông nhà đèn” điều tra xã hội học khi nào, ở đâu và điều tra diện nào mà có tỷ lệ 85% đó? Có lẽ nào Công ty điện lực TP gửi thư khảo sát, không thấy hồi âm thì cho là KH muốn lắp đặt ĐK bên ngoài? Thực tế, KH không phản đối không có nghĩa là họ đồng tình vì có nhiều người không bận tâm đến việc gắn ĐK ở đâu, để mặc cho điện lực muốn gắn ĐK ở đâu thì gắn.

Tiếp xúc với chúng tôi, nhiều người nói rằng: “ĐK của họ (điện lực), họ làm sao thì làm còn như hỏi tôi có đồng ý dời ĐK ra ngoài không thì tôi không đồng ý”; hoặc: “Đầu tiên, do không biết, chỉ nghĩ đơn giản là dời cái ĐK thì tốn kém bao nhiêu và cũng chẳng phải là tiền của mình, nay báo đăng mới biết chi phí dời ĐK của toàn thành phố tốn kém tới hàng trăm tỷ đồng, tốn kém quá mà cái được thì bé tí xíu”; hay: “Công ty điện lực là của Nhà nước chứ nếu là của tư nhân thì... bố bảo cũng chẳng dám bỏ hàng trăm tỷ để dời ĐK như vậy”... Có người còn “lý luận”: “Ông Phó giám đốc Công ty điện lực TP quá chủ quan, coi thường bọn trộm cắp và bọn tiêu thụ đồ gian. Xe máy có số sườn, số máy và biển số đăng ký chúng còn trộm, cướp và tiêu thụ được thì nói gì đến cái ĐK dán tem điện lực. ĐK chưa bị mất không có nghĩa là sẽ không bị mất...”. Chưa nói đến việc nếu bị mất thì khổ chủ phải chờ đến mấy tuần mới được lắp đặt ĐK mới?

Về phần mình, là người chịu trách nhiệm lớn nhất về an ninh trật tự, phòng chống tội phạm tại địa phương, trung tá Nguyễn Văn Đường - Trưởng Công an P. Tân Hưng Thuận, Q12 - cho biết, đơn vị chưa nhận được tin báo nào về việc mất trộm ĐK. Tuy nhiên, theo ông ĐK để ở trong nhà là tốt nhất vì để ở ngoài hôm nay chưa mất biết đâu ngày mai sẽ mất. Ông nói: “Để ĐK trong nhà chính là người dân đã bảo vệ ĐK giúp ngành điện lực và góp phần phòng ngừa sự gia tăng phạm pháp hình sự”. Trưởng Công an P14Q.Tân Bình cũng có ý kiến tương tự và thêm những “nỗi lo” khác khi ĐK bị phá hoặc nổ do nước mưa, gây tai nạn chết người... Nhân chuyện “dời ĐK”, anh Vĩnh nhà ở quận Tân Phú lại nhớ đến chuyện “ĐK điện tử” xảy ra mấy năm trước đây đã khiến cho cả Giám đốc Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh bị pháp luật... “sờ gáy”.

Ông bảo vệ của căn nhà 587 Cộng Hoà P14Q.Tân Bình (có trụ sở Công ty cổ phần điện tử Endo) nơi mới được gắn thêm ĐK 3 pha ở ngoài, lại có một nỗi “phiền muộn” rất cụ thể: “ĐK để ở ngoài, ban đêm có kẻ nào cúp cầu dao xuống thì không có điện để mô-tơ kéo cửa cuốn lên, dùng tay kéo thì phải mất 15 đến 20 phút...”.

Trong một diễn biến khác, vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 16-9, Ban điều hành khu phố (KP) 5 phường 14 quận Tân Bình nhận được công văn số 3747 ngày 12-9 của Điện lực Tân Bình có ý kiến bút phê của Phó chủ tịch UBND phường gửi ban điều hành của 8 khu phố trong phường để phổ biến đến từng hộ dân.

Công văn 3747 đề gửi UBND quận Tân Bình, UBND P14Q.Tân Bình và Công an P14Q.Tân Bình, cho biết từ ngày 19 đến ngày 20-9-2008, Điện lực Tân Bình sẽ di dời ĐK của 131 khách hàng theo danh sách đính kèm, đề nghị UBND quận, phường thông báo đến các tổ dân phố, phổ biến đến từng hộ dân trong danh sách... Đặc biệt, trong công văn này, Điện lực Tân Bình vẫn khẳng định việc di dời ĐK sẽ được đảm bảo về mặt mỹ quan đô thị... Vậy, ý kiến của các KH ra sao và có thật là việc di dời ĐK sẽ không làm ảnh hưởng xấu đến mỹ quan đô thị?

Ngay sau khi nhận được thông báo, các tổ trưởng tổ dân phố liên quan ở KP 5 đã phổ biến cho các hộ gia đình và họp với ban điều hành khu phố vào buổi tối cùng ngày. Trích biên bản cuộc họp:

Anh Tạ Thanh Quang, Tổ trưởng tổ 65, phát biểu: “Đa số các hộ không đồng tình cách làm này và họ cho rằng ngành điện độc quyền nên áp đặt mà không lấy ý kiến của dân mặc dù đây là chủ trương lớn có ảnh hưởng về nhiều mặt trong cuộc sống của dân. Tuy nhiên, họ chỉ sợ ngành điện sẽ gây khó dễ nếu bị phản đối”.

Ông Hồ Thế Aân, Tổ trưởng Tổ 67, trưởng ban Mặt trận KP5: “Đây là sự lãng phí ngân sách nhà nước và không đảm bảo mỹ quan đô thị”.

Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi KP5 Nguyễn Thành Đặng: “Không đồng ý vì không đảm bảo mỹ quan đô thị”.

Tổ phó tổ 74 Huỳnh Phương Đông: “Đề nghị chỉ dời ĐK các hộ thường xuyên váng nhà, khó ghi chỉ số điện và những nhà đang xây dựng hoặc bị hư hỏng ĐK”.

Theo Ban điều hành KP5 cho biết thì biên bản này đã được gửi đến UBND phường 14 và Điện lực Tân Bình kèm theo bài đăng trên Báo CATP.

Nếu ai chưa tin việc lắp đặt ĐK bên ngoài sẽ ảnh hưởng xấu đến mỹ quan đô thị, xin hãy đến những nơi đã được lắp đặt ĐK ở bên ngoài, trong đó có mặt tiền đường Trường Chinh thuộc phường Tân Thới Nhì và phường Tân Hưng Thuận sẽ thấy rất rõ. ĐK lắp đặt ở đây cái cao, cái thấp, cái có hộp bảo vệ, cái không có hộp bảo vệ, thậm chí có cái không được gắn chặt vào vách tường mà treo lủng lẳng như... người tự tử (ĐK của nhà 662 Trường Chinh phường Tân Hưng Thuận). Bên cạnh đó, do để ngoài trời, phải chịu đựng sự khắc nghiệt của thời tiết, ĐK đều đã bị ngả màu vàng và bám đầy bụi bặm.

Qua những điều nêu trên và ý kiến nhiều KH của điện lực, chúng tôi tiếp tục cho rằng việc tiêu tốn hàng trăm tỷ đồng để dời ĐK là “lợi bất cập hại”, nhất là vào lúc đất nước ta còn nghèo, đang gặp nhiều khó khăn, lạm phát cao... Dừng ngay việc di dời ĐK từ trong nhà ra ngoài đường sẽ là việc làm ích nước lợi dân sẽ được lòng dân nhất.