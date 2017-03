Yahoo: Thay người, thay cả logo

Các kiểu chữ, màu sắc (màu tím) và dấu chấm than trên logo mới có thể được thay hoàn toàn so với biểu tượng cũ, nhưng âm báo của Yahoo thì vẫn được giữ nguyên.



“Chúng tôi cũng muốn giữ nguyên sự vui vẻ, sôi động và chào đón của Yahoo đã tồn tại suốt 18 năm qua. Vì vậy, chúng tôi sẽ giữ màu tím, dấu chấm than mang tính biểu tượng và tất nhiên là âm thanh đăng nhập nổi tiếng”, CEO Marissa Mayer giải thích.



Qua sự thay đổi logo này, Yahoo muốn đem đến cho người dùng ấn tượng về sự “phục hưng” dưới thời của Marissa Mayer – người trở thành CEP thứ 5 của Yahoo trong vòng chưa đầy một năm.



Yahoo đã từng sửa biểu tượng ngay khi thành lập vào năm 1995, nhưng với quyết định lần này, Yahoo mong muốn tạo một cái nhìn mới mẻ và ấn tượng hơn, đặc biệt là sau những khó khăn mà Hãng vừa trải qua khi phải cạnh tranh với những đối thủ khổng lồ như Google hay Facebook.



Trong đại hội cổ đông công bố tình hình kinh doanh của quý III/2012, bà Mayer đã nói sẽ đưa tổng số kỹ sư ở mảng di động của Yahoo chiếm một nửa nhân lực kỹ thuật của Hãng. Điều này đã cho thấy quyết tâm của vị nữ CEO này với sự nghiệp kiếm tiền trên di động cho Yahoo. Thay đổi logo của Hãng cũng nhắm tới yếu tố bước vào kỷ nguyên di động này.



Giám đốc Marketing Yahoo Kathy Savitt cho biết: “Chúng tôi quyết định thay đổi logo để phản ánh sự ra đời của những sản phẩm mới ngày càng hoàn thiện, hấp dẫn và đem đến cho khách hàng sự phục vụ tốt nhất”.



Trong khi đó ông Dennis Ryan, Giám đốc sáng tạo của hãng quảng cáo Olson nhận định: “Việc thay đổi logo của Yahoo có thể mang tới cả những rủi ro lẫn cơ hội mới. Nhưng tôi hy vọng biểu tượng mới của Yahoo sẽ tạo được ấn tượng tốt và giúp khách hàng nhớ tên thương hiệu này nhanh hơn nữa”.



Từ khi Marissa Mayer lên nắm quyền giám đốc điều hành cách đây một năm, Yahoo đã thâu tóm hơn 20 công ty như Tumblr, RockMelt... và nâng cấp các dòng sản phẩm hiện có bao gồm Flickr, e-mail và cả trang chủ. Qua đó, từ vô cùng khó khăn, thậm chí đứng trước khả năng phải bán lại cho đối thủ, Yahoo đang có kết quả kinh doanh rất khả quan, giá cổ phiếu đã tăng hơn 70%.





Theo Hà Cúc (DNSG)