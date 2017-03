Yêu cầu tường trình việc Công an xin tiền doanh nghiệp

Ban thường vụ Huyện ủy Minh Hóa đã chỉ đạo Đảng ủy Thị trấn Quy Đạt tường trình và cho biết sẽ có hình thức kiểm điểm nghiêm khắc về việc Đảng ủy nhất trí với chủ trương “xin tiền” nói trên.

Công an huyện Minh Hóa cũng đã tiến hành kiểm tra và yêu cầu Công an Quy Đạt báo cáo tình hình. Theo một lãnh đạo Công an Minh Hóa, sẽ xử lý nghiêm việc làm này để tránh tạo tiền lệ xấu.

Trước đó, như chúng tôi đã thông tin: ngày 16/8, với lý do thiếu kinh phí tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng công an xã, thị trấn (10/10), Công an thị trấn Quy Đạt đã viết thư ngỏ gửi tất cả các doanh nghiệp, nhiều hộ kinh doanh trên địa bàn để… xin tiền.

Chủ trương này được Đảng ủy, UBND thị trấn Quy Đạt đồng ý, thậm chí ông Chủ tịch UBND thị trấn còn đóng dấu xác nhận vào lá thư bên cạnh chữ ký của ông Trưởng công an thị trấn.

Sau 2 ngày quyên góp, Công an thị trấn đã thu được gần 15 triệu đồng. Việc làm này khiến nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh bức xúc dù Công an thị trấn luôn khẳng định “không áp đặt”.

Theo Hồng Kỹ (Dân trí)