10.000 hộ dân đang sống trong nguy hiểm

Tại TP.HCM và Hà Nội, một số dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ đã được triển khai nhưng kết quả đạt được còn hạn chế. TP.HCM đã tháo dỡ, xây dựng lại 46 khối nhà chung cư, trong khi Hà Nội mới chỉ hoàn thành cải tạo chín chung cư. Còn tại các địa phương khác như Hải Phòng, Phú Thọ, Nam Định, Nghệ An… hầu như chưa có chung cư cũ nào được cải tạo.

Chung cư cũ Thành Công, Ba Đình (Hà Nội) nhiều năm nay bị dột nát, nghiêng, lún, nứt. Ảnh: H.VÂN

Theo Bộ Xây dựng, việc xây dựng lại chung cư cũ còn chậm trễ do một số nguyên nhân. Cụ thể, hầu hết nhà chung cư cũ đều nằm trong khu vực trung tâm, là nơi cần hạn chế phát triển dân số nhằm tránh gây quá tải về hạ tầng. Do vậy phương án cải tạo, xây dựng lại các khu nhà ở này thường bị hạn chế về chiều cao, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất… nên không bảo đảm hiệu quả đầu tư. Có một số chung cư đã triển khai xây dựng nhưng do chủ đầu tư không đủ năng lực tài chính, kinh nghiệm quản lý nên dự án bị kéo dài.

Ngoài ra, theo quy định thì việc lập quy hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ phải được thực hiện trước, sau đó mới chọn chủ đầu tư. Tuy nhiên, trên thực tế do khó khăn về vốn, việc điều tra, khảo sát rất phức tạp… nên các địa phương thường chọn chủ đầu tư trước và giao các chủ đầu tư điều tra, khảo sát và lập quy hoạch khu vực cần cải tạo. “Đây là nguyên nhân chính dẫn tới việc cư dân không đồng thuận do thiếu tin tưởng về tính công khai, minh bạch trong việc lựa chọn nhà đầu tư” - Bộ Xây dựng chỉ rõ.