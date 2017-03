Ba lưu ý để Việt kiều mua nhà

Giấy tờ làm căn cứ xác định quốc tịch Việt Nam Giấy tờ về hộ tịch, quốc tịch, hộ khẩu, căn cước hoặc giấy tờ khác do cơ quan có thẩm quyền của VN cấp cho công dân VN qua các thời kỳ từ năm 1945 đến trước ngày 1-7-2009, trong đó có ghi rõ quốc tịch VN hoặc thông tin liên quan đến quốc tịch VN. Giấy tờ về hộ tịch, quốc tịch, hộ khẩu, căn cước hoặc giấy tờ khác do chế độ cũ cấp trước ngày 30-4-1975 ở miền Nam VN hoặc do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, trong đó có thông tin liên quan đến quốc tịch VN cũng được coi là cơ sở tham khảo để xem xét, xác định quốc tịch VN. (Theo khoản 2 Điều 19 Nghị định 97/2014 hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch)