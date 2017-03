Chung cư bị ‘cắm’ cho ngân hàng, cư dân té ngửa

Theo ghi nhận của PV Pháp Luật TP.HCM vào chiều 27-5, cư dân ở chung cư The Harmona (33 Trương Công Định, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM) vẫn khá bình tĩnh trước thông tin sắp bị ngân hàng “xiết chung cư” để thu hồi nợ.

Trước đó, ngày 24-5, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Bắc Sài Gòn dán thông báo yêu cầu Công ty Vật tư Xuất nhập khẩu Tân Bình (Tamexim) bàn giao tài sản thế chấp là chung cư The Harmona vào 9 giờ ngày 9-6. Nguyên do Tamexim đã dùng đất và tài sản gắn liền với đất tại vị trí này để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ của Công ty Cổ phần Thanh Niên song đã quá hạn nhưng khách hàng vẫn chưa trả nợ cho ngân hàng.

Cư dân hoang mang

Dự án chung cư The Harmona gồm ba block nhà cao 19 tầng với khoảng 600 căn hộ. Dự án được khởi công xây dựng từ quý IV-2009 và chào bán rộng rãi ra thị trường từ năm 2010. Từ tháng 9-2013, The Harmona đã bàn giao căn hộ và đến nay 100% cư dân đã nhận nhà.

Cư dân Trần Thanh Phụng của chung cư The Harmona cho biết chị chỉ biết được chung cư này đã bị thế chấp khi Ngân hàng BIDV dán thông báo. Tuy nhiên, đây là chuyện giữa chủ đầu tư và ngân hàng, còn cư dân bỏ tiền mua nhà, thực hiện đầy đủ các giao dịch mua bán với chủ đầu tư theo đúng quy định phải được bảo vệ quyền lợi. Tương tự, anh Nguyễn Tuấn Hải ở block B chung cư The Harmona nói: “Tôi đã thanh toán tới 95% giá trị căn hộ nên đây phải là tài sản hợp pháp của tôi. Để xảy ra sự việc này không phải lỗi của người mua nhà mà có thể do ngân hàng không quản lý tốt tài sản thế chấp hoặc lỗi thuộc về chủ đầu tư”.





Ông Bùi Hữu Thuận, trưởng ban quản trị chung cư The Harmona, bức xúc trước việc làm của chủ đầu tư. Ảnh: MINH HUỆ

Tuy vậy, cư dân Mỹ Trang, block B lại lo lắng vì chị ta chỉ mới trả 80% giá trị hợp đồng. Còn ông Dân Công Bảy ở căn hộ A16.02 cho biết gia đình ông ký hợp đồng mua nhà tại dự án vào năm 2010. Theo hợp đồng, chủ đầu tư giao nhà vào năm 2012 nhưng đến năm 2014 ông Bảy mới nhận được nhà. Do chủ đầu tư giao nhà trễ nên gia đình ông được bồi thường 105 triệu đồng. “Gia đình tôi đã đóng đủ tiền theo tiến độ, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nhưng vẫn chưa được cấp giấy đỏ. Chúng tôi rất bức xúc trước thông báo xiết nợ của ngân hàng nên đề nghị cơ quan chức năng sớm giải quyết để người dân an tâm” - ông Bảy kiến nghị.

Căn hộ cứ bán, ngân hàng vẫn “cắm”

Chiều 27-5, ông Phạm Ngọc Liên, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM, nói với Pháp Luật TP.HCM: “Chủ đầu tư chung cư Harmona đã thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản hình thành trong tương lai trên đất (căn hộ - NV) qua các năm 2010, 2011, 2012. Qua xem xét, kiểm tra hồ sơ cho thấy việc thế chấp này là hợp lệ, trình tự thủ tục bảo đảm theo quy định của pháp luật”.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), nhận định những người mua căn hộ The Harmona không có lỗi. Trong khi đó, chủ đầu tư chung cư này đã giao dịch hai lần trên cùng một tài sản. “Cụ thể chủ đầu tư đã thế chấp dự án để bảo đảm nghĩa vụ trả nợ. Chủ đầu tư cũng không giải chấp mà bán căn hộ cho người dân là vi phạm pháp luật. Về phía ngân hàng nếu như đã nhận thế chấp tài sản hình thành trong tương lai mà thiếu sự quan tâm, giám sát để chủ đầu tư bán thì ngân hàng cũng phải có trách nhiệm liên đới” - ông Châu nói.

Theo luật sư Trương Thanh Đức, ngân hàng được xiết nợ đối với phần tài sản thuộc quyền sở hữu của chủ đầu tư là những căn hộ chưa bán và những phần nào không liên quan đến dân cư. Tuy nhiên, ngân hàng không được xiết những căn hộ đã bàn giao cho người dân. Theo Điều 64 Nghị định 71/2010 hướng dẫn Luật Nhà ở thì bên bán nhà là doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bất động sản thì thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở là lúc bên bán bàn giao nhà ở cho bên mua. “Như vậy, cư dân được bàn giao nhà đúng như thỏa thuận trong hợp đồng thì căn hộ đó thuộc quyền sở hữu hợp pháp của người dân. Nó không còn là tài sản thuộc sở hữu của Tamexim nữa. Do đó, ngay khi xiết nợ thì ngân hàng vẫn phải giữ nguyên quyền lợi sở hữu căn hộ cũng như đảm bảo các dịch vụ tiện ích tại chung cư The Harmona được vận hành bình thường” - ông Đức nêu quan điểm.