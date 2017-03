Chung cư Thái An náo loạn vì tranh chấp Ban quản trị

Sáng 20 –10, chung cư Thái An 3 – 4 (Nguyễn Văn Quán, P. Đông Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM) đã được một phen náo loạn khi hàng trăm cư dân đã xảy ra mâu thuẫn, xô xát.

Dự kiến, đây là buổi bàn giao hồ sơ, sổ sách giữa Ban quản trị chung cư và Ban quản lý cũ. Do chưa giải quyết xong khúc mắc về phí quản lý, công ăn việc làm và chế độ lương bổng, bảo hiểm cho người lao động trong Ban quản lý cũ, việc bàn giao đã không thể hoàn thành.

Ban Quản trị chung cư Thái An 3 – 4 được UBND quận 12 ra quyết định công nhận vào ngày 13 – 10 – 2014 với 5 thành viên và nhiệm kỳ kéo dài 3 năm. “Tuy nhiên, Trưởng ban Lê Cao Lượng và Phó trưởng ban Nguyễn Phước Đức thông đồng với chủ đầu tư là Công ty TNHH Địa ốc Đất Lành trong việc vận hành tòa nhà nên cư dân ở đây đã tổ chức hội nghị Nhà chung cư bất thường để bầu Ban quản trị mới”, ông Trần Văn Cầu, chủ căn hộ 7.14TA4 nói.



Hàng trăm cư dân chia làm 2 phe lao vào chửi bới, xô xát lẫn nhau

Hội nghị Nhà chung cư bất thường được tổ chức vào ngày 11 – 9 và đã gửi tờ trình lên UBND quận 12 để được công nhận. Theo luật, sau 15 ngày làm việc thì chính quyền sở tại sẽ ra quyết định công nhận hay không công nhận Ban quản trị mới. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có quyết định.



Trong khi chờ quyết định công nhận từ UBND quận 12, 3 thành viên trong Ban quản trị cũ được trúng tuyển vào Ban quản trị mới đã gửi thông báo yêu cầu Ban quản lý cũ bàn giao hồ sơ, sổ sách vận hành để thuê Ban quản lý mới. 49 người trong Ban quản lý cũ rất bất ngờ nên đã cự cãi, xô xát với các thành viên trong Ban quản trị mới. Nhiều người dân cũng bức xúc vì mức phí quản lý mà Ban quản trị mới đưa ra cao hơn trước.

“Chúng tôi thấy Ban quản lý cũ làm việc rất tốt. Tại sao không cho đấu thầu để chọn nhà cung cấp dịch vụ. Ai có mức phí quản lý rẻ hơn, chất lượng tốt hơn thì cho họ quản lý”, một cư dân ở đây cho biết.

Buổi bàn giao hồ sơ, sổ sách đã biến thành xô xát, chửi bới lẫn nhau giữa cư dân, người lao động trong Ban quản lý cũ với cư dân ủng hộ Ban quản trị mới và các thành viên trong Ban quản trị được bầu tại hội nghị Nhà chung cư bất thường.

Có hơn 10 bảo vệ khu phố, dân quân tự vệ đã đến chung cư Thái An 3 – 4 làm nhiệm vụ. Sự việc kéo dài, tranh cãi gay gắt khiến Công an P. Đông Hưng Thuận, Q.12 phải đứng ra thuyết phục người dân về nhà, chờ quyết định từ UBND quận 12 để không làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Trao đổi với phóng viên, chị Đoàn Như Loan, Thủ quỹ của Ban quản lý cũ của chung cư Thái An 3 – 4 cho biết, ngày 11 – 9 một số thành viên trong Ban quản trị cũ đã kêu gọi tổ chức đại hội bất thường nhà chung cư và bầu ra Ban quản trị mới.

“Dù chưa được chính quyền công nhận nhưng họ vẫn yêu cầu Ban quản lý cũ phải bàn giao lại việc quản lý vận hành tòa nhà. Đồng thời, đuổi việc hết những người lao động trong Ban quản lý cũ để thay bằng một đơn vị mới”, chị Loan nói.



Sự việc chưa có hồi kết

Chị Loan cho biết thêm, việc tự ý thay đổi Ban quản lý không hề được Ban quản trị mới thông báo cho người lao động. “Ngày 17 – 10, trong lúc mọi người đang làm việc, Ban quản trị mới đưa người của Ban quản lý mới vào đòi niêm phong phòng ốc. Chúng tôi phản ứng dữ dội, nói trong này có nhiều tiền bạc, niêm phong rồi mất mát ai chịu trách nhiệm thì họ mới bỏ qua”, chị Loan cho biết thêm.



Nhiều người lao động trong Ban quản lý cũ cho biết, làm việc ở đây đã hơn 3 năm nhưng không được ký hợp đồng lao động, chỉ lãnh lương hàng tháng. “Nay tự ý đuổi việc chúng tôi mà không có lý do chính đáng thì phải giải quyết quyền lợi cho người lao động. Ban quản trị mới chưa được UBND quận 12 công nhận nên chúng tôi sẽ không nghe lời của họ”, một nhân viên trong Ban quản lý cũ nói.



Trao đổi với phóng viên, đại diện Ban quản trị mới cho biết đã gửi thông báo đến Ban quản lý cũ từ cuối tháng 9 nhưng lãnh đạo Ban quản lý này không thông báo cho người lao động. “Chúng tôi có thiện chí mời họ ở lại làm việc, họ cũng không chịu. Họ chỉ muốn chống đối chúng tôi”, vị đại diện này cho biết.

Các thành viên trong Ban quản trị mới cho biết, thực chất Ban quản lý cũ là người của công ty TNHH Địa ốc Đất Lành. “Vì họ quản lý không tốt, tự ý nâng giá giữ xe gắn máy lên 80 ngàn đồng/tháng, không bảo trì thang máy nên chúng tôi mới phải tổ chức hội nghị Nhà chung cư bất thường để bầu lại Ban quản trị”, vị đại diện này khẳng định.