Dự án của Công ty Đại Quang Minh bị đổ trộm chất thải

Ngày 26 – 10, đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh xác nhận, vừa đã gửi văn bản lên Ban quản lý đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, UBND quận 2 và Công an các phường An Khánh, Thủ Thiêm, Bình Khánh, An Lợi Đông của quận 2 để cầu cứu về việc bị nhiều xe tải đổ đất thải trong dự án đầu từ xây dựng 4 tuyến đường chính ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

“Đại Quang Minh đang triển khai hoàn thiện các hạng mục của dự án 4 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo hình thức hợp đồng BT. Tuy nhiên, đang có nhiều phương tiện vận chuyển chất thải lưu thông trái phép qua 4 tuyến đường này làm rơi vãi đất, bùn sình.

Cá biệt, có nhiều xe chở đất thải đổ thẳng lên tuyến R2, R3 làm ảnh hưởng đến tiến độ của dự án, gây ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông”, ông Nguyễn Hoàng Tuệ, Phó Tổng Giám đốc Công ty Đại Quang Minh nói.



Chất thải đổ thành đống trên đường R2, Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Đại diện Công ty Đại Quang Minh cho biết thêm, dù đã tăng cường công tác bảo vệ, sử dụng biện pháp ngăn chặn và yêu cầu các phương tiện trên di chuyển đến nơi tập kết đất thải theo đúng quy định,. Tuy nhiên đến nay, việc đổ chất thải trong dự án của Đại Quang Minh tiếp tục diễn ra với chiều hướng và tần suất ngày càng nhiều hơn.



“Điều này ảnh hưởng rất lớn đến môi trường và mất an ninh trật tự trong khu vực dự án. Các phương tiện trên được một số tổ chức, cá nhân bảo kê hăm dọa các nhân viên bảo vệ của Đại Quang Minh khi họ yêu cầu các phương tiện trên không thực hiện hành vi đổ chất thải”, ông Tuệ cho biết thêm.

Đại Quang Minh đề nghị các bên liên quan có biện pháp hỗ trợ nhằm xử lý triệt để đối với các tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu các phương tiện đổ đất nhằm đảm bảo an ninh trật tự. Qua đó, tạo điều kiện cho Đại Quang Minh sớm hoàn thành dự án.

Đại Quang Minh là 1 trong 3 công ty được UBND TP.HCM chỉ định đầu tư vào Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Theo đó, Đại Quang Minh được UBND TP.HCM chọn giao dự án với phương thức đổi đất lấy hạ tầng. Đại Quang Minh đầu tư 4 trục đường chính của Khu đô thị mới Thủ Thiêm: đại lộ vòng cung (R1), đường ven hồ trung tâm (R2), đường ven sông Sài Gòn (R3), đường vùng châu thổ và đường châu thổ trên cao (R4)…

Tổng chiều dài của 4 tuyến đường nói trên là gần 12km, chiếm 65.689m2 đất. Đổi lại, TP.HCM giao cho Đại Quang Minh một số lô đất mà không phải qua đấu thầu. Ngoài 4 tuyến đường trên, Đại Quang Minh còn làm dự án Khu đô thị Sala ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm.