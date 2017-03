Hàng loạt vi phạm tại chung cư The One Sài Gòn

Chung cư The One Sài Gòn (trước đây được gọi là Ben Thanh Luxuty, Sai Gon Luxury) là một cao ốc phức hợp gồm 22 tầng tọa lạc tại số 172 – 174 Ký Con, quận 1. Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Bến Thành, nay đổi tên thành Tập đoàn Capella Holdings làm chủ đầu tư.

Đi vào hoạt động từ năm 2010, nhưng sau một thời gian, nhiều hạng mục đã bị chủ đầu tư tự ý cơi nới, thay đổi thiết kế mà không thông quá ý kiến cư dân. Cụ thể, tầng thượng tòa nhà được cơi nới thêm 2 tầng để làm nhà hàng, quán bar với tên gọi Air 360 Sky Bar, thuộc hệ thống của Capella Holding.

Theo phản ánh, 2 nhà hàng, quán bar này hoạt động liên tục, khách khứa ra vào thường xuyên, ảnh hưởng đến việc sử dụng những tiện ích của cư dân.

“Hồ bơi của tòa nhà ở tầng thượng, nhưng hầu như chả ai dám bơi ở đó bao giờ. Trên bờ thì 1 đội ngũ nhân viên quán bar, nhà hàng đứng đó, rồi lại thêm hàng trăm con mắt của khách hàng dõi theo thì ai dám can đảm mặc bikini mà xuống tắm”, một nữ cư dân cho biết.



Khu vực hồ bơi luôn vắng người bởi không ai dám xuống hồ trước ánh mắt theo dõi của khá đông nhân viên và thực khách.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Đất Việt, ngoài khu vực nhà hàng, quán bar thường xuyên có khách ghé thăm, chủ yếu là khách Tây, thì khu vực hồ bơi của tòa nhà lại chẳng có ai sử dụng. Mặc dù theo thiết kế, đứng ở khu vực này, có thể có tầm nhìn quan sát hết mọi hướng của trung tâm TP.HCM.

Không chỉ cơi nới tầng thượng làm quán bar, nhà hàng, chủ đầu tư Capella Holdings còn tự ý chia nhỏ căn hộ để chào bán ra thị trường, gây ảnh hưởng đến kết cấu tòa nhà, cuộc sống của người dân.

Theo thông tư 02/2013-TT-BXD của Bộ Xây dựng, việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ, chuyển đổi mục đích sử dụng nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ chỉ được thực hiện đối với các công trình mà chủ đầu tư chưa ký hợp đồng góp vốn, mua bán với khách hàng.

Trong trường hợp đã ký hợp đồng góp vốn, mua bán với khách hàng, trước khi điều chỉnh bất cứ hạng mục nào, cần có sự đồng ý bằng văn bản của tất cả các khách hàng. Thế nhưng, phía Capella Holdings đã vì lợi ích của mình mà bỏ qua tất cả những quy định trên.

Mới đây, chủ đầu tư lại tiếp tục hành vi vi phạm, khi tự ý cơi nới thêm sàn để xe và bịt kín lối đi vào tòa nhà từ đường Ký Con bằng kính cường lực.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Hải Bình, Phó tổng giám đốc Capella Holdings cho biết, dự án được đi vào sử dụng từ năm 2010, nhưng cho đến nay, mới chỉ bán được khoảng 40% căn hộ. Một phần là do giá thành cao, một phần do diện tích quá lớn.

Chính vì vậy, phía Capella Holdings đã có đơn trình Sở Xây dựng TP.HCM, xin phép cho chia nhỏ các căn hộ lại để tiện chào bán ra thị trường. Cụ thể, những căn hộ trên 150m2 sẽ được chia nhỏ thành căn có diện tích 70 – 80 m2.

Về việc cơi nới thêm 2 tầng để làm quán bar, nhà hàng trên khu vực tầng thượng, ông Bình cho biết, năm 2010 là năm kỷ niệm 35 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam. Lúc đó, lãnh đạo TP mới đăng ký xây dựng một công trình để chào mừng. Tiêu chí đưa ra là chọn nơi có tầm nhìn bao quát toàn TP.

“Với vị trí ngay trung tâm quận 1, The One Sài Gòn đã được lựa chọn. 2 nhà hàng, quán bar được chúng tôi xây dựng từ thời điểm nói trên” (?), ông Bình cho biết.

Về việc cơi nới tầng hầm, ông Bình cho rằng, hiện nay, chỗ để xe của tòa nhà không đáp ứng hết nhu cầu của cư dân. Chính vì thế, công ty đã tiến hành xây dựng 1 sàn thép để giữ xe 2 bánh. Phía Sở Xây dựng cũng đã đồng ý với yêu cầu của công ty.

“Em thử nghĩ xem, một dự án ở ngay giữa lòng quận 1, đâu phải muốn làm cái gì là làm. Tất cả việc bọn anh làm đều đúng theo quy định của pháp luật, có văn bản của cơ quan chức năng đồng ý hẳn hoi, chứ ai dám làm bậy”, ông Bình kết luận.

Thế nhưng, khi được yêu cầu cung cấp giấy phép cho phép sửa chữa, cơi nới tầng thượng, tầng hầm và giấy phép chẻ nhỏ căn hộ của Sở Xây dựng TP.HCM, ông Bình nói rằng, mình phải làm việc với lãnh đạo của công ty thì mới trả lời là có cung cấp được hay không. Sau nhiều lần liên hệ lại, ông Bình không nghe máy và cũng không cung cấp được các giấy tờ có liên quan.