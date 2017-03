Khu dân cư ngập giữa trời... nắng!

An Dương Vương là con đường giáp ranh giữa P.16, Q.8 và P. An Lạc, Q. Bình Tân, TP.HCM. Con đường này luôn trong tình trạng ngập úng nặng. Dù trời không mưa thì đường vẫn ngập quanh năm suốt tháng. Khi trời mưa thì tình trạng ngập úng càng thêm tồi tệ.

Mặt đường xuất hiện nhiều vũng nước sâu, nối tiếp nhau tạo thành một dòng “sông”. Điều đáng nói nhiều đoạn nước ngập sâu gần nửa mét mặt dù trời đang nắng, các phương tiện qua đây đều phải lội nước. Nhiều đoạn còn xuất hiện các hố sâu gây nguy hiểm cho phương tiện khi lưu thông trên đường này.

Anh Trần Văn Liêm, nhà số 107, đường An Dương Vương ngán ngẩm: “Con đường này ngập quanh năm suốt tháng. Trời nắng trời mưa gì cũng ngập hết, mọi sinh hoạt của người dân ở đây đều bị xáo trộn. Chúng tôi chỉ mong con đường này nhanh chóng được sửa chữa”.

Nhiều người dân sinh sống ở đường An Dương Vương cho biết, con đường này đã ngập gần chục năm qua. Nguyên nhân là do chưa có hệ thống thoát nước, mặt đường thấp hơn so với nền nhà dân. Nước ngập thường xuyên cũng là nguyên nhân làm đường mau hư hỏng, xuất hiện nhiều hố sâu gây nguy hiểm cho người đi đường.



Nước ngập suốt đoạn đường dài dù trời đang nắng.

Ở những nơi nước không ngập, con đường lại xuất hiện những ổ gà, ổ voi. Việc lưu thông của người dân qua đây rất khó khăn.

Sở Giao thông Vận tải TP.HCM cho biết, vào tháng 10 – 2014 đã phê duyệt dự án đầu tư công trình xây dựng hệ thống thoát nước trên đường An Dương Vương, đoạn từ cầu Mỹ Thuận đến bến Phú Định. Đến tháng 8 – 2015 cũng đã phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình.

Ngày 31 – 8, Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước TP.HCM có văn bản thống nhất phương án thực hiện cao độ, hiện hữu của đường từ +1,2 – 1,5m nên dự án phải nâng từ 0,4 – 0,8m để đảm bảo cao độ +2,0.

Theo hồ sơ thiết kế, hệ thống thoát nước trên đường An Dương Vương sẽ được đổ vào Rạch Nhảy – Ruột Ngựa. Đồng thời, Trung tâm sẽ gửi phương án về độ cao cho quận 8 và Bình Tân để đảm bảo sự đồng thuận từ người dân. Tại nơi thi công, Trung tâm đã có vạch sơn màu xanh điều chỉnh cao độ hoàn thiện vỉa hè, vạch sơn màu đỏ thực hiện theo hồ sơ thiết kế.

Hiện tại, các đơn vị thi công đã làm gần xong gói thầu số 1 từ đường số 4 tới Rạch Nhảy – Ruột Ngựa, bọc ra hướng cầu Mỹ Thuận và đang chờ ngành cấp nước, điện lực di dời để tiếp tục thi công phần còn lại. Riêng đoạn đường Võ Văn Kiệt đến bến Phú Định có liên quan đến gói thầu cấp nước ống có D400 – 800mm nên đang chờ cấp nước.

Điều đáng nói, trong khi chờ thi công thì hàng ngàn hộ dân ở dọc tuyến đường An Dương Vương, khu dân cư Lê Thành, chung cư Trương Đình Hội… vẫn phải lội nước hằng ngày. Hàng loạt dự án bất động sản khác như The Avila, Trương Đình Hội 2, Heaven Riverview… lại thấp thỏm chờ làm đường.





Nếu trời mưa, nước sẽ ngập tới yên xe gắn máy.



Tình trạng này đã kéo dài gần chục năm qua.



Không có vỉa hè, người đi bộ phải lội nước bì bõm.



Người dân ở đây đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị lên các cấp nhưng vẫn không được giải quyết.



Co chân lên lốc máy, té xe là việc xảy ra hằng ngày ở đoạn đường này.



Ở những đoạn không bị ngập nước giữa trời nắng thì đường cũng bị ổ gà.



Và cả ổ voi.



Ngám ngẫm với con đường, nhiều người chấp nhận đi xe buýt.



Đường ngập đã khiến nhiều dự án bất động sản bán rất chậm, cuộc sống người dân đảo lộn.



Một số dự án bất động sản khác nằm bất động, không dám động thổ vì sợ bán không được nhà.



Người dân đã lỡ mua nhà ở đây phải chấp nhận lội nước hằng ngày.

Phải lội nước hằng ngày, gửi nhiều kiến nghị đi khắp nơi nhưng người dân nơi đây không biết đến khi nào mới thoát khỏi cảnh ngập giữa trời nắng.