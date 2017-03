Biệt thự ‘mọc nhầm’ trên đất người

Đơn vị cấp phép xây dựng phải chịu trách nhiệm Theo UBND TP Sóc Trăng, quá trình hòa giải, chị Nhân đồng ý đổi qua phần đất mà tới đây bà Hiền tháo dỡ nhà kho trả lại. Tuy vậy, chị Nhân cho rằng vị trí đất của mình đẹp hơn nên phải được bù thêm 300 triệu đồng. Do không ai nhận mình sai nên không có người đứng ra trả 300 triệu đồng khiến câu chuyện rơi vào bế tắc. Một lãnh đạo UBND TP này cho biết thêm, theo Điều 102 của Luật Xây dựng, quy trình xét cấp giấy xây dựng bắt buộc phải thực hiện bước kiểm tra thực địa theo quy định. Do vậy, đơn vị cấp phép xây dựng phải chịu trách nhiệm trong vụ nhầm lẫn hi hữu này.