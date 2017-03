Bộ Tư pháp: Tách thửa không cần làm đường đi (!?)

Mất kiểm soát hạ tầng vì quy định quá lỏng Trước đây, do Cục Kiểm tra văn bản “tuýt còi” nên khi ban hành Quyết định 33 TP đã bỏ yêu cầu các khu đất lớn khi tách thửa phải lập tổng mặt bằng, phải làm dự án. Đây là lý do dẫn đến nguy cơ mất kiểm soát hạ tầng, nhiều khu đất lớn không còn được đầu tư bài bản như trước. Ông NGUYỄN THANH TOÀN, Phó Giám đốc Sở QHKT TP.HCM (nhận xét tại cuộc họp ngày 14-4

do Sở Tư pháp chủ trì) Lẽ ra nên bổ sung, điều chỉnh nghị định Yêu cầu khu đất tách thửa phải làm đường giao thông là điều kiện cơ bản và tối thiểu nhằm đảm bảo khu đất sau khi tách ra được sử dụng đúng công năng. Yêu cầu này phù hợp luật dân sự, phù hợp thực tiễn quản lý quy hoạch, đất đai. Người ta tách thửa để xây nhà ở nên phải có lối đi, phải có điện, nước, thoát nước chứ. Trong vai trò gác cửa, Cục Kiểm tra văn bản nếu thấy nghị định chưa phù hợp thực tiễn thì nên tham mưu, góp ý để cấp có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh chứ không chỉ “tuýt còi”, buộc địa phương phải bãi bỏ các quy định cần thiết chỉ vì “đối chiếu thấy không có trong luật, nghị định”. Luật sư HUỲNH VĂN NÔNG, Đoàn Luật sư TP.HCM Tháng 1-2014, Cục Kiểm tra văn bản từng “thổi còi” Quyết định 54/2012 khi yêu cầu khu đất lớn từ 1.000 m2 đến 2.000 m2 muốn tách thửa phải lập phương án hạ tầng kỹ thuật và phải được quận, huyện nghiệm thu trước khi tách thửa; còn khu đất lớn hơn 2.000 m2 phải lập dự án. Theo Cục, luật không quy định các thủ tục này và cũng không giao TP ban hành các điều kiện trên nên quy định như thế là ngoài thẩm quyền của TP và làm khó dân. Do đó, khi ban hành Quyết định 33 thay thế Quyết định 19/2009 và Quyết định 54, TP phải bãi bỏ hết những yêu cầu trên, chỉ giữ lại điều kiện cơ bản nhất khi tách thửa hình thành đường giao thông là kết nối hạ tầng chung.