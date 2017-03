Các quận tiếp tục kêu cứu về trễ hồ sơ nhà đất

Hơn 6.200 camera quản lý an ninh trật tự UBND quận Bình Tân cho biết hiện nay tổng số camera trên địa bàn quận là 6.203 cái. Trong năm 2016, UBND quận này đã ban hành kế hoạch về triển khai hệ thống camera giám sát phục vụ công tác đảm bảo an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận. Qua khai thác hình ảnh camera, có 43/251 vụ phạm pháp hình sự (chiếm 17.06%) được camera ghi hình đối tượng gây án, góp phần phục vụ cho quá trình khám phá án. Bên cạnh đó có 2/64 vụ tai nạn giao thông, 6/164 vụ va chạm giao thông được camera ghi hình phục vụ công tác truy tìm phương tiện gây án bỏ trốn, điều tra tai nạn.