Cần thuốc đặc trị ‘cuộc chiến chung cư’

Hiện BQT được UBND quận ra quyết định công nhận từ kết quả hội nghị nhà chung cư. Tuy nhiên, BQT lại không phải là đơn vị quản lý hành chính mà do dân bầu và hoạt động theo cơ chế tập thể. Trong khi đó, quy định hiện nay không đầy đủ nên hầu như BQT muốn làm gì thì làm mà không bị cơ quan nào giám sát, quản lý. Do vậy, tôi cho rằng Bộ Xây dựng cần bổ sung quy định, nêu rõ BQT thuộc quản lý của cơ quan nào, rồi phương hướng hoạt động ra sao… Ông TRÀ VĂN AN, Trưởng phòng Quản lý đô thị quận 10