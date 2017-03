Cầu Mống yêu kiều để làm ‘kiểng’

Những cây cầu cổ của TP Ngoài cầu Mống, TP còn có nhiều cây cầu cổ khác như: Cầu đường sắt Bình Lợi nằm gần ngã tư Bình Triệu, giáp ranh với quận Thủ Đức và quận Bình Thạnh. Trước đây cầu đường sắt Bình Lợi là tuyến đường quan trọng cho đường sắt và đường bộ, nối TP với các vùng lân cận. ​​Cầu được hoàn thành xây dựng tháng 2-1902, thuộc tuyến đường sắt Sài Gòn - Nha Trang thời Pháp thuộc, là cây cầu đầu tiên vượt sông Sài Gòn. Cầu được kết cấu vòm thép, mặt cầu bằng gỗ và có đường ray xe lửa nối Sài Gòn và Biên Hòa, cầu có một nhịp quay, cũng do hãng thầu Levalllois Perret thi công, dài 276 m gồm sáu nhịp. Cầu Bông hay còn gọi là cầu Cao Miên, theo cố nhà văn Sơn Nam thì cầu được xây dựng vào khoảng thế kỷ 18 do một phó vương Cao Miên cho bắc qua sông để thuận tiện việc đi lại, cái tên cầu Cao Miên cũng là từ đó. Ban đầu cầu Bông được làm bằng gỗ, thiết kế nhỏ và ngắn, khá nổi tiếng của Sài Gòn xưa. Một thời cây cầu này còn có tên gọi là cầu Hoa nhưng sau này đổi tên thành cầu Bông (bông là từ địa phương của miền Nam) cho đến nay. Vì lý do vợ vua Minh Mạng tên là Hồ Thị Hoa. Cầu Thị Nghè bắc qua kênh Nhiêu Lộc, nối quận 1 và quận Bình Thạnh. Xưa cầu này do bà Nguyễn Thị Khánh, con gái quan khâm sai Nguyễn Cửu Vân, cho xây để chồng tiện đường qua Sài Gòn làm việc. Chồng bà làm chức thư ký, đương thời gọi là ông nghè, vì thế người dân gọi bà là bà nghè. Đến giữa thế kỷ 19, tên cầu Thị Nghè mới được gọi và đến nay vẫn được mọi người giữ nguyên. Cụ Vương Hồng Sển “truy không ra” năm xây Cầu Mống Trong cuốn Sài Gòn năm xưa, nhà nghiên cứu Vương Hồng Sển viết: “Quang cảnh Sài Gòn thời ấy có thể nói gần giống một bãi tha ma chen kinh rạch chằng chịt chớ không hoa lệ như ngày nay chút nào. Các nhà dinh Lang sa lúc ban sơ đều dùng toàn cây gỗ và xúm xít chung quanh chỗ Ngân hàng Quốc gia ngày nay”. “Những kiến trúc khác như Sở nấu nha phiến đường Hai Bà Trưng, cầu Mống qua Khánh Hội, cầu Quây qua bến Nhà Rồng, xưa lập năm nào tôi truy không ra”.