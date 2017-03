Chặn một vụ bán đất bằng giấy đỏ ‘dỏm’

Trong chín tháng đầu năm 2015 ở TP.HCM có 58 vụ có dấu hiệu giả mạo giấy tờ trong hoạt động công chứng. Năm 2014, có 56 vụ giả mạo giấy tờ được phát hiện. Trong tổng số các vụ trên, công an đã khởi tố 53 vụ với 51 bị can… Theo PC45 (Công an TP.HCM), việc giả mạo giấy tờ theo các cách: - Giả mua, thuê tài sản để mượn giấy tờ nhà, đất phôtô rồi làm giả. Sau đó, tiếp cận lại chủ nhà để đánh tráo, thuê nhà hoặc trả tiền một ít để dọn vào ở rồi giả danh chủ nhà bán lại. - Qua người quen của chủ nhà mượn giấy tờ rồi trả lại giấy giả để dùng giấy thật bán nhà. - Chủ nhà đem giấy tờ thế chấp, cầm cố. Người nhận thế chấp lại đem “cắm” chỗ khác hưởng chênh lệch. Sau đó người này không có khả năng trả nên làm giả giấy để bán hoặc cầm cố thế chấp tiếp. _________________________________ Không ngờ giấy giả C. chỉ đứng tên trên giấy tờ, còn thực tế thì miếng đất đó do mẹ C. và chị Bảy hùn. Tôi chuyên lo giấy tờ, đã hợp tác mua đi bán lại năm, sáu căn nhà rồi nên tin tưởng nhau. Lần nào C. cũng đứng tên nhưng giấy tờ chính do chị Bảy giữ. Gần đây, mẹ C. mượn giấy đỏ trên và tôi đoán bà ta giữ bản chính rồi trả lại giấy giả. Ông K., người làm dịch vụ bán đất Tôi không biết giấy đỏ giả Toàn bộ giấy tờ bản chính đều do cô Bảy và chú K. giữ. Tôi chỉ đứng tên và mỗi khi cần ký giấy tờ gì thì họ kêu tôi. Tôi không được cầm bản chính và những lúc làm xong thì tôi cũng giao bản chính về cho cô Bảy, chú K. Ở lần chuyển nhượng này, mẹ tôi có lấy giấy đỏ một ngày để đưa cho người mua coi vì họ đòi coi bản chính giấy đỏ mới chịu đặt cọc. Ông C.