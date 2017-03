Chung cư Harmona tổ chức hội nghị bất thường

Bắt đầu từ 15 giờ chiều, hàng chục người dân là đại diện cho các hộ gia đình đã tập trung tại Nhà sinh hoạt cộng đồng ở tầng trệt khu Block A chung cư Harmona để nghe đại diện ban quản trị nhà chung cư cung cấp những thông tin liên quan đến những nội dung:



Lấy ý kiến cư dân về việc thay đổi đơn vị quản lý vận hành;

Cập nhật tình hình liên quan các thông tin thế chấp dự án Harmona;

Các thông tin liên quan sổ hồng, quỹ bảo trì.



Chiều 29-5, tại chung cư Harmona diễn ra cuộc họp bất thường

Để theo dõi cuộc họp, các cư dân phải đăng ký tại bàn thư ký và nhận phiếu mời. Khoảng 15 giờ 30, cuộc họp bắt đầu.





Cuộc họp thu hút đông đảo người dân sống tại chung cư tham gia

Ông Nguyễn Hi (80 tuổi) ở lầu 6 chung cư cho biết mình đến từ sớm để nhận được các thông báo của ban quản trị. Riêng về thông tin liên quan đến việc thế chấp dự án Harmona có thể gây ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình, ông Hi không hề tỏ ra lo lắng và cho biết: “Tôi đã cập nhật thông tin khá đầy đủ. Mình là cư dân và đã làm đúng theo hợp đồng, đã thanh toán tiền đầy đủ; không làm sai thì không phải lo nghĩ bất cứ điều gì” - ông Hi nói.





Ông Hi cho rằng mình không hề lo nghĩ về nhiều thông tin liên quan đến việc thế chấp dự án Harmona

Trước đó, như báo Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, vừa qua hàng trăm hộ dân ở chung cư Harmona (quận Tân Bình, TP.HCM) hốt hoảng khi đọc được thông báo của Ngân hàng BIDV cho rằng họ phải chuẩn bị dọn đồ ra khỏi nhà vì chủ đầu tư là Công ty Tamexim đã dùng khu chung cư này làm tài sản bảo đảm để bảo đảm nghĩa vụ trả nợ cho Công ty Cổ phần Thanh Niên, cả con nợ và bên bảo lãnh khoản vay này đều vi phạm nghĩa vụ trả nợ. Và giờ ngân hàng siết nợ bằng tài sản thế chấp để bảo toàn vốn, theo hợp đồng đã ký.