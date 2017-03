Chung cư The Harmona thoát án bị xiết nợ

Tối 16-6, ông Bùi Hữu Thuận, trưởng ban quản trị chung cư The Harmona (33 Trương Công Định, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM), cho biết.

Trước đó, sáng cùng ngày, Công ty Cổ phần Vật tư Xuất nhập khẩu Tân Bình (Tamexim) đã trả toàn bộ khoản vay cho Ngân hàng BIDV Chi nhánh Bắc Sài Gòn. Ngân hàng BIDV Chi nhánh Bắc Sài Gòn cũng xác nhận với PV ngân hàng đã nhận đủ 244 tỉ đồng là số tiền Tamexim còn nợ. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Ngân hàng BIDV Chi nhánh Bắc Sài Gòn sẽ không giữ chung cư The Harmona là tài sản được dùng để bảo lãnh cho khoản vay trên.

Ông Thuận cho biết phía ngân hàng thông báo họ đang thực hiện các thủ tục giải chấp sổ đỏ cùng các chứng từ liên quan đến chung cư đang được “cắm” ở ngân hàng để Tamexim hoàn tất thủ tục đề nghị cấp giấy hồng. Như vậy, chủ đầu tư đã trả nợ đúng hẹn và cư dân không còn băn khoăn chuyện chung cư bị “cắm” ở ngân hàng. Tuy vậy, cư dân vẫn đang chờ chủ đầu tư xác nhận việc cấp chủ quyền.

Một lãnh đạo Tamexim cũng thông tin chỉ cần lấy giấy tờ từ ngân hàng ra thì Sở TN&MT sẽ làm giấy hồng cho cư dân. Dự kiến thời gian làm giấy chủ quyền cho các căn hộ này từ hai đến ba tháng.

Ngày 26-5, cư dân chung cư The Harmona bất ngờ trước thông báo xiết nợ chung cư The Harmona của Ngân hàng BIDV Chi nhánh Bắc Sài Gòn. Theo thông báo, chủ đầu tư chung cư phải bàn giao chung cư trong tình trạng chưa có người ở. Ngân hàng còn đề nghị công an quận, công an phường và UBND quận, UBND phường hỗ trợ ngân hàng trong việc nhận bàn giao tài sản vào 9 giờ ngày 9-6. Sau phản ứng của cư dân, chủ đầu tư cam kết sẽ trả hết nợ và nhanh chóng làm thủ tục cấp chủ quyền cho người dân.