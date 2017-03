Chuyển công năng ‘hầm đất ‘khủng’ giữa khu dân sinh’

Hiện tại giấy phép khai thác hầm đất này (được cấp từ năm 2008) cũng đã hết hạn.

Trước đó, ông Phạm Văn Rạnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh Long An, đã chỉ đạo Sở KH&ĐT đôn đốc Công ty TNHH Thanh Long báo cáo tiến độ dự án. Nếu gặp khó khăn có thể đề xuất chuyển đổi công năng dự án, tránh tình trạng lãng phí đất kéo dài.



Dựán hầmđất nằm trong khu dân cư bị xem xét chuyển công năng.

Như Pháp Luật TP.HCM từng phản ánh, suốt bảy năm qua hơn 40 hộ dân tại xã Đức Lập Thượng (Đức Hòa, Long An) đã nhiều lần kiến nghị tỉnh thu hồi dự án khai thác hầm đất nói trên. Lý do đây là khu vực đất sản xuất năng suất tốt, đông dân cư. Ngoài ra, nhiều hầm khai thác đất trước đó trên địa bàn không đảm bảo an toàn đã gây ra nhiều cái chết thương tâm.

HOÀNG NAM