Cơ hội sở hữu nhà cho giới trẻ: tưởng khó mà dễ

Theo ghi nhận của Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), mỗi năm tại thành phố có hơn 50.000 cặp vợ chồng mới kết hôn, kéo theo nhu cầu sở hữu nhà ở ngày một tăng cao. Tuy nhiên, khả năng mua nhà của nhóm khách trẻ thường bị giới hạn bởi chưa có kế hoạch tài chính hợp lý, tình trạng tăng trưởng lương chậm nhưng giá nhà lại luôn tăng.



“Đáp án” cho bài toán tài chính khi mua nhà

Sở hữu một nơi chốn an cư lý tưởng là mơ ước của đa phần các gia đình trẻ đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Nhưng thực tế, không phải ai cũng có khả năng biến điều đó thành sự thật. Bài toán đặt ra cho nhóm khách này là làm sao có thể cân đối giữa khả năng tài chính có hạn và việc sở hữu được không gian sống mơ ước; đồng thời vẫn đảm bảo an toàn cho khoản đầu tư của mình.

Chia sẻ về điều băn khoăn này, anh Gia Kiên (kỹ sư, quận Bình Thạnh) cho biết: “Đối với những người trẻ như chúng tôi, nếu không có sự giúp đỡ của gia đình thì việc bỏ ngay ra hơn 1 tỷ đồng để mua căn hộ không phải là chuyện đơn giản. Với vốn tích lũy không nhiều, nếu có thể trả góp từ từ, mức đóng ban đầu khoảng vài trăm triệu thì còn khả dĩ.”

Hay như chị Ngọc Anh (nhân viên văn phòng, quận 8) tâm sự về lý do e ngại việc vay tiền ngân hàng: “Vợ chồng tôi vừa kết hôn và đang suy tính chuyện mua một căn hộ để ổn định cuộc sống sau này. Tiền dành dụm của hai đứa được khoảng 500 triệu, tổng thu nhập mỗi tháng khoảng gần 30 triệu nhưng khi nhìn vô giá căn hộ tại những khu vực trung tâm toàn tầm 2-3 tỷ lại thấy nản. Cuộc sống ở thành phố đâu phải lúc nào cũng suôn sẻ, nếu chấp nhận vay ngân hàng thì tháng nào cũng phải lo chuẩn bị một khoản tiền “chết”, khổ lắm”.

Theo ý kiến của các chuyên gia tài chính, để tránh tình trạng “mang gông vào cổ” khi quyết định đầu tư mua căn hộ, người trẻ cần có khoản tích góp ít nhất là 30% giá trị bất động sản và tránh vay ngân hàng quá 50% giá trị để đảm bảo được khả năng chi trả.

Ông Ngô Quang Phúc - Phó tổng giám đốc Công ty Him Lam Land cũng nhìn nhận, hạn chế lớn nhất của người trẻ là số tiền tích lũy ban đầu còn ít. Do vậy, để hỗ trợ nhóm khách hàng này trong việc tìm kiếm một nơi “an cư phát nghiệp”, công ty thường đưa ra những chính sách bán hàng với các phương thức hỗ trợ thanh toán dài hạn. Điển hình như khi mở bán dự án Him Lam Phú Đông (đại lộ Phạm Văn Đồng), thời gian đầu, người mua trả 10% (khoảng 120 triệu) là ký hợp đồng. Từ thời điểm đó đến khi nhận nhà trả thêm 35%, tương đương 380 triệu đồng. Khi nhận nhà, khách hàng còn khoảng 50% giá trị căn hộ. Lúc này công ty hỗ trợ người mua trả chậm 2 năm không lãi suất (mỗi tháng 2%) hoặc trả chậm trong 4 năm (mỗi tháng 1%) với lãi suất cố định 6% một năm trong 4 năm. Như vậy, mỗi tháng trả 12-15 triệu đồng là có thể sở hữu nhà. Đây là một trong những yếu tố khiến chỉ trong thời gian ngắn kể từ khi ra mắt, các căn hộ tại Him Lam Phú Đông đều được khách hàng đặt mua hết.

Tỷ lệ giao dịch của Him Lam Phú An luôn đạt trên 95% trong mỗi lần mở bán.



Hiện được đánh giá là dự án nổi bật tại khu Đông Sài Gòn, Him Lam Phú An (quận 9) cũng đang thu hút khá nhiều giới trẻ chọn mua nhờ sở hữu mức giá “vừa túi tiền” từ 1,7 – 1,9 tỷ/căn 2 phòng ngủ cùng lịch thanh toán linh hoạt: thanh toán 30% đến khi nhận nhà, phần còn lại thanh toán 1%/tháng (tương đương 17 – 19 triệu), tổng thời gian 6 năm.

Sản phẩm hữu hình – Chủ đầu tư uy tín

Với nhóm khách hàng có nhu cầu ở thực, đặc biệt là giới trẻ, việc đầu tư một khoản tiền lớn để mua một căn hộ hình thành trong tương lai thường tạo nên tâm lý bất an vì lo chủ đầu tư chậm trễ trong việc triển khai xây dựng sau khi đã nhận được tiền cọc. Trái lại, họ lựa chọn những sản phẩm bất động sản đã thành hình đến từ các thương hiệu uy tín, tất cả mọi chi tiết liên quan đến quy hoạch, chất lượng, thiết kế, tiện ích… đều được phơi bày một cách rõ ràng.

Thực tế trên thị trường, câu chuyện chủ đầu tư xây xong nhà mới bán không hẳn là nhiều. Lý do được giới quan sát thị trường bất động sản đưa ra giải thích đó là việc hạn chế về nguồn vốn, vì vậy phải dùng chính sách phát triển dự án dựa theo hình thức bán nhà hình thành trong tương lai để huy động vốn khách hàng nhằm phát triển dự án.

Tuy nhiên, theo HoREA thì vẫn còn những chủ đầu tư thực hiện xây xong dự án mới mở bán, nổi bật như Him Lam Land với câu chuyện đến từ công trình Him Lam Chợ Lớn (quận 6). Vào năm 2015, chủ đầu tư Him Lam Land đưa ra chính sách bán hàng đặc biệt đó là đưa khách hàng lên tận căn hộ muốn mua để coi chất lượng trước khi “xuống tiền”.

Mới đây, Him Lam Land cũng tổ chức các buổi tham quan căn hộ thực tế tại công trình Him Lam Phú An (quận 9) và Him Lam Phú Đông (Đại lộ Phạm Văn Đồng) nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, giám sát chất lượng xây dựng và hoàn thiện căn hộ trong suốt quá trình thi công từ phía khách hàng. Chính điều này đã góp phần tạo dựng được lòng tin vững chắc đối với công ty bằng chính sự minh bạch, văn minh trong mọi hoạt động. Qua đó, khẳng định vai trò của một chủ đầu tư uy tín trong thị trường bất động sản tại TP.HCM.



Ở các mặt vách hay tường của căn hộ Him Lam Phú An có đục rãnh đi đường dây điện, nước... đều phủ lớp lưới tô tường chống nứt bên ngoài.



Chị Khuê Tú (Bình Thạnh) phấn khởi chia sẻ cảm nhận sau khi được “mục sở thị” căn hộ thực tế tại công trình Him Lam Phú An: “Tôi có cảm giác như mình được đặt từng viên gạch để cùng xây nhà vậy, vì đây là căn hộ đầu tiên tôi mua để về ở nên thấy rất thích và ấn tượng. Qua buổi đi tham quan ngày hôm nay, tôi cũng đã phần nào hình dung được mình sẽ sắp xếp, ấn định cuộc sống trong nhà ra sao, và cảm thấy nôn nao đến ngày vào ở, được trang trí căn nhà của mình.”

Còn đối với anh Sơn (Thủ Đức), sau khi được trực tiếp tham quan căn hộ Him Lam Phú Đông, điều khiến anh vô cùng hài lòng chính ở việc chủ đầu tư đã giữ vững được những cam kết đề ra với khách hàng về chất lượng, tiến độ…: “Chất lượng tường xây tốt, kích thước của căn hộ thật hoàn toàn giống căn hộ mẫu. Thậm chí chủ đầu tư còn cải tiến một số chi tiết, như cửa sổ có kích thước lớn hơn, đẹp hơn để đảm bảo cuộc sống cho cư dân. Quan trọng là tiến độ thi công và thời gian bàn giao được chủ đầu tư cam kết đúng thời hạn nên tôi rất an tâm.”

Khách hàng cẩn thận đo lại từng chi tiết trong căn hộ thực tế tại công trình Him Lam Phú Đông và rất hài lòng vì kích thước giống như cam kết trong căn hộ mẫu.