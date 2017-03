Công an kết luận xây dựng lụi, trốn thuế

Theo hiện trạng tại thời điểm Công an TP Vũng Tàu tiến hành xác minh (cuối tháng 7-2016), toàn bộ diện tích nhà, đất tại hẻm 30 Võ Thị Sáu do vợ chồng ông PTN làm chủ, chia làm ba phần công trình. Phần thứ nhất gồm sáu căn nhà xây ba tầng có tổng diện tích hơn 330 m2 (xây dựng trên thửa đất từ 502 đến 507, tờ bản đồ số 52). Thời điểm xây dựng là từ đầu năm 2014 đến tháng 8-2014. Những căn nhà trên đều xây không phép.

Sau khi xây xong, vợ chồng ông PTN đã bán cho người khác. Việc mua bán diễn ra năm 2014 và chỉ có giấy tay do các căn chưa được phân lô nên chưa làm thủ tục sang tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ mới. Đến tháng 6-2016, vợ chồng ông PTN xin tách thửa và đã được UBND TP Vũng Tàu cấp giấy chứng nhận. Sau đó, vợ chồng ông PTN làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho các chủ mới. Khi làm thủ tục, vợ chồng ông PTN không kê khai đất đã xây dựng sáu căn nhà mà chỉ kê khai chuyển nhượng đất, sáu căn nhà đã bán cho những người sau (với số tiền là gần 2,3 tỉ đồng).

Phần thứ hai gồm một căn nhà ba tầng xây dựng trên thửa đất số 450, tờ bản đồ số 52. Thời điểm xây dựng công trình là đầu tháng 3 đến tháng 7-2016, hoàn toàn không có giấy phép, xây trên đất trồng cây. Sau khi xây xong nhà, vợ chồng ông PTN mới làm đơn xin chuyển mục đích sử dụng sang đất ở.

Phần công trình thứ ba gồm tám căn nhà đang xây dựng, tổng diện tích gần 350 m2 có kết cấu móng đá, đà kiềng, tường cao. Khi đang xây dựng dở dang và đồng thời tiến hành thủ tục xin cấp phép xây dựng thì bị phát hiện yêu cầu ngưng (ngày 18-7).

Theo Công an TP Vũng Tàu, các căn nhà trên xây dựng không phép. Vợ chồng ông PTN đã bán sáu căn nhưng không làm thủ tục kê khai để nộp thuế: Thuế xây dựng, thuế thu nhập cá nhân, thuế trước bạ… Một số căn đã bị phường 2 (TP Vũng Tàu) lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính.

Công an TP Vũng Tàu đề xuất TP Vũng Tàu lập hội đồng xác định diện tích xây dựng sáu căn nhà không phép đã chuyển nhượng cho người khác, xử phạt hành chính về hành vi trốn thuế. Nếu vợ chồng ông PTN chấp hành và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế thì đề nghị TP Vũng Tàu xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật. Nếu vợ chồng ông PTN dây dưa kéo dài thì đề nghị chuyển hồ sơ qua công an xem xét, xử lý hình sự.

Còn đối với sáu căn nhà, đất đã làm hợp đồng công chứng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người mua thì việc chuyển nhượng là sai quy định của Nhà nước. Do vậy đề xuất TP Vũng Tàu kiến nghị hủy hợp đồng công chứng, đồng thời hủy việc sang tên cho các chủ mới. Trong thời gian xem xét giải quyết vụ việc, Công an TP Vũng Tàu, Công an phường 2 không cho lưu trú và đăng ký lưu trú tại các căn nhà xây dựng không phép tại địa chỉ trên.

Liên quan đến vụ việc, bảy cán bộ phường 2, TP Vùng Tàu đã bị kiểm điểm, có nhân viên bị sa thải.