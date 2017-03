Đang chờ xét xử, chủ đầu tư xin tái khởi động dự án Metropolitan

Kê biên 43 thửa đất Tháng 2-2014, bà Ngô Thị Minh Phượng (Chủ tịch HĐQT Công ty An Khang, chủ đầu tư dự án Metropolitan) cùng các lãnh đạo khác của công ty bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) - Bộ Công an khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Một số cán bộ cơ quan chức năng cũng bị bắt để điều tra về tội cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Theo cáo trạng, năm 2008, bà Phượng và các cổ đông góp vốn để thành lập Công ty CP Địa ốc An Khang nhằm thực hiện dự án Metropolitan tại QL 51B, phường 11, TP Vũng Tàu. Dự án có tổng diện tích 43 ha, mức đầu tư dự kiến là 13.000 tỉ đồng. Dù Công ty An Khang chưa góp đủ vốn theo quy định, chưa được phép huy động vốn cho dự án… nhưng bà Phượng và các bị can khác đã ký 316 hợp đồng, huy động hơn 410 tỉ đồng của 289 người. Theo hợp đồng, sau hai năm Công ty An Khang giao đất nền cho khách hàng nhưng quá thời hạn (đến tháng 9-2013) công ty vẫn không có nền đất để bàn giao. Đã có 267 người gửi đơn tố cáo hành vi của bà Phượng và công ty. Để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, cơ quan CSĐT kê biên 43 thửa đất, khoảng 25 ha nằm trong dự án Metropolitan. Tỉnh chưa có ý kiến chính thức Hiện tỉnh đã nhận được văn bản xin hỗ trợ triển khai lại dự án Metropolitan. Tỉnh cũng đã có những văn bản trao đổi với C46 - Bộ Công an và VKSND Tối cao. Các cơ quan này cũng đã có văn bản trả lời cho tỉnh. Việc có cho dự án tiếp tục triển khai hay không trong giai đoạn này tỉnh sẽ phải họp các ban, ngành, địa phương lại. Các cơ quan sẽ phải cân nhắc và xem xét thật kỹ căn cứ trên các quy định của pháp luật hiện hành mới đưa ra quyết định. Đến nay tỉnh chưa có ý kiến chính thức. Ông TRẦN VĂN PHÚC, Phó Chánh Văn phòng

UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu