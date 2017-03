Đất trung tâm quận 1 gần 600 triệu/m2

Đó là kết quả khảo sát giá thị trường của Ban Chỉ đạo xây dựng bảng giá đất TP.HCM tại hai tuyến đường Đồng Khởi và Nguyễn Huệ. Cũng trên địa bàn quận 1, giá đất thấp nhất thuộc về đường Bà Lê Chân, khoảng 90 triệu đồng/m2. Các số liệu trên được thể hiện trong tờ trình về bảng giá các loại đất của UBND TP gửi HĐND TP.

Bảng giá đất gần hơn với giá thị trường

Nội dung tờ trình khẳng định giá đất trên thị trường của năm 2014 và các năm trước đã từng bước ổn định, phản ánh giá trị thật của bất động sản. Trong thời gian tới sẽ không có biến động về giá đất do lượng căn hộ và đất nền tồn kho còn lớn. Một số phân khúc thị trường như giá thuê đất, thuê văn phòng tuy có giảm nhưng vẫn còn khá cao so với nhu cầu thị trường.

Theo UBND TP, mặt bằng giá đất trong bảng giá từ trước đến nay thấp hơn nhiều so với giá thị trường và hằng năm chỉ điều chỉnh cục bộ. “Giá đất hằng năm chỉ điều chỉnh theo hướng cục bộ nên theo thời gian mặt bằng giá ban hành không đồng đều ở các địa bàn. Có nơi giá trong bảng giá đất chỉ bằng khoảng 10% so với thị trường. Do đó việc đóng góp vào ngân sách chưa thực sự hài hòa và công bằng” - tờ trình nêu.

Đường Đồng Khởi (quận 1) luôn có giá đất cao nhất. Ảnh: HTD

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, một thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng bảng giá đất cho biết thêm: Bảng giá đất năm 2015 bằng khoảng 25%-30% giá thị trường nhưng không tăng quá hai lần so với giá đất năm 2014. Như vậy bảng giá đất mới đã tiếp cận gần hơn với giá thị trường và có sự đồng đều hơn giữa các địa phương.

TP.HCM có mức tăng thấp nhất

Theo tờ trình của UBND TP, đối chiếu với bảng giá đất đang được xây dựng tại một số tỉnh, mức điều chỉnh của TP.HCM là thấp nhất. Nhiều tỉnh, TP xây dựng bảng giá đất bằng khung của Chính phủ nhưng mức giá sau khi điều chỉnh cao hơn.

Theo bảng giá đất năm 2015 của TP, sẽ có 19 quận áp dụng khung giá của đô thị đặc biệt, từ 1,5 triệu đồng/m2 đến 162 triệu đồng/m2. Có năm thị trấn của năm huyện áp dụng theo khung giá từ 120.000 đồng/m2 đến 15 triệu đồng/m2.

Trong bảng giá đất năm 2015, nhóm đất nông nghiệp được giữ nguyên như năm 2014. Vì theo kết quả rà soát, thông tin chuyển nhượng đất nông nghiệp rất hạn chế. Thêm vào đó, việc giữ nguyên giá đất nông nghiệp nhằm khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Nếu được HĐND thông qua, bảng giá đất năm 2015 sẽ được chính thức áp dụng từ 1-1-2015. Việc điều chỉnh bảng giá đất chỉ được thực hiện trong hai trường hợp: Khi giá đất thị trường tăng - giảm 20% hoặc khi Chính phủ điều chỉnh khung giá.