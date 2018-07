Đất Xanh Premium lên tiếng sau khi bị tố lừa khách hàng

Sáng 7-7, anh Đ.T.C cùng nhiều người dân đi xem mở bán dự án chung cư Marina Riverside ở thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương theo lời mời của nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Đất Xanh Premium.

Theo thông tin quảng cáo của Công ty cổ phần Đất Xanh Premium thì khi giao nhà hoàn thiện, chủ nhà sẽ được tặng gói nội thất cao cấp. Nhưng khi anh C và các khách hàng khác ký hợp đồng đặt cọc giữ chỗ thì mới biết không hề được tặng gói nội thất cao cấp. Hỏi nhân viên tư vấn, anh C được cho biết đó là “chiêu” của nhân viên sale, không có việc tặng gói nội thất cao cấp mà căn hộ của anh chỉ được lát sàn gỗ VN ở phòng ngủ và thiết bị trong phòng tắm.

Ngoài ra khi quảng cáo chào bán dự án, nhân viên Công ty Đất Xanh Premium còn thông tin sẽ tặng quà có giá trị cao cho những khách hàng đặt giữ chỗ mua căn hộ. Tuy nhiên sau khi đặt giữ chỗ xong, anh C. và nhiều khách hàng khác được nhân viên cho biết cuối buổi sẽ bốc thăm trúng thưởng “hên xui”, giải ba chỉ có một thùng bia. Người nào đặt giữ chỗ rồi mà không nán lại đến cuối giờ thì không được bốc thăm. Do bận công việc nên anh C và nhiều khách hàng khác đã bỏ về.

Sáng 8-7, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, đại diện công ty Đất Xanh Premium khẳng định: trên tất cả các phương tiện truyền thông chính thống của Đất Xanh Premium (bao gồm các kênh PR, marketing, các ấn phẩm bán hàng) chưa từng có bất cứ thông tin nào nói về việc tặng gói nội thất cao cấp khi mua nhà tại dự án chung cư Marina Riverside.Tuy nhiên, bên cạnh việc truyền thông của công ty, tất cả nhân viên kinh doanh trong hệ thống Đất Xanh Premium và các đơn vị đồng phân phối dự án Marina Riverside đều phải tự tìm khách. Một số bạn nhân viên mới chưa nắm được thông tin nên đã đăng tin bán hàng với nội dung dễ gây hiểu lầm cho khách (thực tế các nhân viên này nghĩ sàn gỗ phòng ngủ, kệ bếp, thiết bị nhà tắm là "nội thất cao cấp").

“Đất Xanh Premium ngay khi nhận được thông tin đã chủ động liên hệ mời khách hàng Đ.T.C tới công ty để hỗ trợ giải quyết, xác minh và làm rõ sự việc. Hiện tại, khách hàng đã rất vui vẻ và vẫn khẳng định sẽ mua căn hộ Marina Riverside trong lần mở bán ngày 15-7 sắp tới. Về phía nhân viên truyền thông không đúng, công ty đã yêu cầu giải trình bằng văn bản, sau khi xác minh với khách hàng sẽ xử lí theo quy định công ty” – đại diện Đất Xanh Premium cho hay.

Vị này cũng cho hay hiện Đất Xanh Premium đang có khoảng 130 nhân viên kinh doanh và hơn 300 nhân viên từ các đơn vị liên kết, nên việc kiểm soát nội dung đăng tin bán hàng của nhân viên vẫn còn thiếu sót. Tuy nhiên, việc truyền thông sai lệch như một "chiêu" để bán hàng không phải là chủ trương của Đất Xanh Premium.

Về vấn đề khách hàng phản ánh Đất Xanh Premium quảng cáo sẽ tặng quà cho khách hàng giữ chỗ mua căn hộ, công ty cũng đính chính: Tất cả các chương trình mini event cuối tuần, khách hàng có giao dịch đặt chỗ sẽ được rút thăm trúng thưởng vào cuối chương trình. Hàng tuần Đất Xanh Premium đều có văn bản và các ấn phẩm truyền thông (thư mời đính kèm) thể hiện rõ nội dung và thể lệ chương trình. Nếu thực sự có chuyện nhân viên kinh doanh truyền thông “ tất cả khách hàng giữ chỗ sẽ được tặng quà cao cấp”, Đất Xanh Premium sẽ xử lý sai phạm ở mức độ cao nhất.



Được biết, hiện dự án Marina Riverside vẫn đang trong giai đoạn giữ chỗ ưu tiên, khách hàng không mua căn hộ vẫn có thể lấy lại tiền, quyền lợi của khách hàng hoàn toàn được đảm bảo trong giai đoạn này.