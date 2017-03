Điều tra ‘cò’ bảo kê xây nhà không phép

Những ngày qua, Công an TP Vũng Tàu liên tục triệu tập Hoàng Thị Hiệu (ngụ đường 30 Tháng 4, phường 12, TP Vũng Tàu) cùng bốn chủ thầu xây dựng khác lên làm việc. Mục đích để điều tra về hành vi môi giới hối lộ trong quá trình bảo kê xây dựng nhà không phép tại phường 11 và 12.

“Tối 20-7, Công an TP Vũng Tàu đã khám xét nhà riêng của Hiệu. Thay vì áp dụng biện pháp tạm giữ hình sự, cơ quan điều tra cho gia đình bảo lãnh Hiệu về do cô này đang nuôi con nhỏ. Hiệu buộc phải có mặt khi cơ quan công an triệu tập để làm việc” - ngày 21-7, một nguồn tin cho hay.

“Cò” bảo kê kiêm thầu xây dựng

Theo tài liệu của Công an TP Vũng Tàu, từ năm 2008 đến nay Hiệu làm nghề “chạy” giấy tờ, môi giới bất động sản và quen biết nhiều chủ thầu xây dựng, cán bộ địa chính ở Vũng Tàu. Trong giới “cò”, Hiệu được xác định khá có tiếng tăm, chuyên nhận tiền từ người dân, chủ thầu xây dựng rồi nhờ một số cán bộ làm lơ cho việc xây nhà không phép trên đất chưa chuyển đổi mục đích sử dụng, đất quy hoạch.

Thông thường, các chủ thầu sau khi ký hợp đồng xây nhà sẽ nhận tiền từ người dân, trung bình 30-40 triệu đồng/căn nhà rồi đưa cho Hiệu. Hiệu sẽ đi gặp cán bộ địa chính, đô thị phường nhờ “ngó lơ” khi căn nhà đó được xây. Tuy nhiên, cũng có khi các chủ thầu xây dựng giới thiệu người dân với Hiệu để hai bên tự thỏa thuận. Lúc này Hiệu sẽ nhận thầu xây dựng căn nhà đó luôn.





Một công trình xây dựng không phép ở đường Bắc Sơn mới bị UBND phường 11, TP Vũng Tàu xử lý. Ảnh: TK

“Làm ăn” rất bài bản

Khi khám xét nhà Hiệu, công an thu giữ rất nhiều tài liệu gồm 19 biên nhận Hiệu nhận tiền từ người dân, chủ thầu xây dựng; một số hợp đồng Hiệu trực tiếp nhận thầu xây dựng nhà không phép cho người dân; hai cuốn sổ tay Hiệu ghi chép rất chi tiết hồ sơ và sử dụng tiền chung chi trong các năm 2014, 2015 và 2016; thông tin về những căn nhà Hiệu nhận tiền để lo bảo kê, chủ yếu ở phường 11 và 12…

Đặc biệt, giấy biên nhận tiền của Hiệu ghi rất rõ các điều khoản, như hai bên phải hỗ trợ nhau 24/24 giờ, nếu cán bộ phường hay TP Vũng Tàu đột xuất xuống kiểm tra phải gọi điện thoại ngay cho Hiệu. Khi đó bên đưa tiền không được nói là đã bỏ tiền ra chung chi. Nếu nhà bị đập, Hiệu sẽ bồi thường đầy đủ thiệt hại theo giá thị trường.

Làm việc với cơ quan điều tra, bước đầu Hiệu thừa nhận có nhận tiền để bảo kê xây nhà không phép ở một số điểm như đường Bắc Sơn, phường 11; hẻm 921 và 947 đường 30 Tháng 4; 165B Đô Lương, phường 12.

Trước khi Hiệu bị triệu tập làm việc, tối 15-7, Công an TP Vũng Tàu đã tạm giữ hình sự, sau đó khởi tố bị can Nguyễn Văn Lương, một chủ thầu xây dựng ngụ phường Nguyễn An Ninh. Lương đã nhận 15 triệu đồng của người dân để hứa lo bảo kê xây nhà không phép tại phường 11. Dù Lương trực tiếp đứng ra xây nhà nhưng nhà xây lên vẫn bị UBND phường 11 xử lý nên người dân đã tố cáo Lương.