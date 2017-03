Đồng Nai chuẩn bị gì trước cuộc dời dân

“Các sở, ngành cần thực hiện tốt công tác đào tạo nghề và sắp xếp việc làm, tạo điều kiện cho người dân bị giải tỏa sớm ổn định cuộc sống. Nơi ở mới của dân phải tốt hơn nơi ở cũ, thu nhập ở nơi mới phải cao hơn nơi cũ” - ông Trần Minh Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, nhấn mạnh tại cuộc họp bàn về chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án sân bay Long Thành tổ chức mới đây.

Xây hai khu tái định cư

UBND tỉnh Đồng Nai vừa hoàn thiện đề án bồi thường hỗ trợ và tái định cư, giải quyết việc làm, tổ chức lại cuộc sống cho người dân bị thu hồi đất để thực hiện dự án sân bay Long Thành. Đề án này sẽ được trình Chính phủ trong thời gian tới.

Địa điểm được tỉnh Đồng Nai chọn để xây dựng hai khu tái định cư là Lộc An - Bình Sơn và Bình Sơn. Các khu đất này đang trồng cao su do Tổng Công ty Cao su Đồng Nai quản lý. Cả hai khu tái định cư nằm ở phía bắc sân bay Long Thành, cạnh các trục giao thông chính như đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đường ĐT 769. Khu tái định cư cũng nằm gần khu dân cư hiện hữu đã có sẵn các công trình công cộng như chợ, trường học và các KCN Lộc An - Bình Sơn, Bình Sơn, Long Đức (là những nơi dự kiến sẽ bố trí việc làm cho người dân sau khi bị thu hồi đất). “UBND tỉnh Đồng Nai đã cơ bản hoàn thành hồ sơ, thủ tục để xây hai khu tái định cư. Khi có vốn từ trung ương rót về, tỉnh sẽ thành lập ban quản lý dự án và khởi công ngay” - một lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cho hay.

Đối với các công trình tôn giáo, tín ngưỡng, UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo UBND huyện Long Thành tiếp xúc, vận động các cá nhân, tổ chức quản lý các công trình và đạt được sự đồng thuận cao. Tỉnh Đồng Nai bố trí khoảng 4,5 ha đất tại hai khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn và Bình Sơn để xây dựng các công trình tôn giáo và trụ sở cơ quan nhà nước. Các nghĩa trang trong phạm vi quy hoạch được di dời vào khu nghĩa trang tại xã Bình An, huyện Long Thành.





Bản đồ quy hoạch sử dụng đất của sân bay Long Thành đã được công bố công khai. Ảnh: T.DŨNG

Nhiều người sẽ làm việc ở khu công nghiệp

Về giải quyết việc làm, tỉnh Đồng Nai cho biết sẽ tập trung đưa người dân vào làm tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh Đồng Nai sẽ miễn giảm học phí đào tạo nghề cho người dân, hỗ trợ kinh phí cho đơn vị tuyển dụng lao động chưa qua đào tạo. Cạnh đó, khi dự án xây dựng sân bay Long Thành triển khai thi công sẽ cần một số lượng lớn lao động phổ thông và người dân trong vùng dự án sẽ được ưu tiên tuyển dụng.

Tỉnh đưa ra phương án: Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp có đất bị thu hồi sẽ được hỗ trợ chuyển đổi nghề bằng mức 1,5 lần giá đất nông nghiệp cùng loại do UBND tỉnh Đồng Nai quy định. Ngoài ra các sở, ngành, địa phương cũng đang khảo sát, nghiên cứu hoàn cảnh thực tế của người dân để có các chính sách hỗ trợ, bổ sung phù hợp. Sau khi được đào tạo nghề, người lao động có độ tuổi từ 16 đến 40 sẽ được bố trí việc làm tại ba khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn, Long Đức, Khu công nghệ cao Amata.

Đối với người lao động từ 40 tuổi trở lên, UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo ngành nông nghiệp và UBND huyện Long Thành hỗ trợ thành lập các hợp tác xã sản xuất như đan lát, mây tre… để bố trí họ vào làm. Còn với những người quá tuổi lao động nhưng vẫn có nhu cầu làm việc, tỉnh sẽ xây dựng chương trình hỗ trợ riêng. Những người có nhu cầu đi lao động nước ngoài, tỉnh sẽ cho vay vốn ưu đãi để trả các chi phí cần thiết.

“Dự kiến sân bay Long Thành sẽ được khởi công vào năm 2018-2019. Để di dời khoảng 15.000 người dân trong ba năm tới là một bài toán khó. Nhằm đẩy nhanh tiến độ, tỉnh Đồng Nai đã đề xuất trung ương cho tách khâu bồi thường, tái định cư thành một dự án riêng và dự án này cần phải có cơ chế đặc thù” - ông Trần Văn Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, nói.